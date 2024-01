Xóchitl vs AMLO, la competencia por el rating

Nos hacen ver que, a la candidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, no le ha ido nada mal en la difusión de sus conferencias matutinas a través de las benditas redes sociales. Ayer, nos comentan, doña Xóchitl superó en la red X el número de espectadores que tuvo el presidente, López Obrador, pues, mientras ella logró casi 80 mil espectadores en su transmisión, la mañanera del titular del Ejecutivo captó el interés de 46 mil ciudadanos. En los “me gusta”, la candidata opositora también superó al presidente López Obrador, pues hasta anoche sumaba 6 mil 268, contra los 5 mil 806 del mandatario. Habrá que ver si las cifras de audiencia de la candidata opositora crecen en otras redes sociales, y no olvidar que la mañanera también es trasmitida por algunos canales de televisión. En 2024, nos dicen, la pelea también es por el rating.

PRD se desmorona como polvorón

Nos adelantan que hoy el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles y el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, anunciarán su salida oficial del partido que dirige Jesús Zambrano. Dos bajas que se suman al ya avanzado desmoronamiento del partido del sol azteca. También nos cuentan que será el diputado michoacano Francisco Huacus, quien se quede en la coordinación de la bancada perredista en San Lázaro. Nos dicen que la eventual llegada de don Francisco es una buena noticia para los morenistas, pues nos recuerdan que, en octubre de 2022, Huacus, un expetista, encabezó a los diputados michoacanos que apoyaron al partido guinda para avalar la reforma que amplió la presencia del Ejército en las calles, pese a la orden de su dirigencia de votar en contra. Para algunos, ya no es el PRD, sino el “Polvorón”, pues cada día se desmorona más.

Y siguen las pifias en Presidencia

Nos comentan que luego de que se extrajeron y filtraron datos personales de más de 200 periodistas del sistema de acreditación de la Presidencia de la República, la vocería presidencial sigue cometiendo errores. Nos detallan que el lunes por la tarde, previo a la conferencia en donde se reveló que el robo de información personal de más de 200 reporteros había sido con el usuario y clave de una persona que dejó de laborar en Presidencia desde hace dos años, se enviaron correos electrónicos a los periodistas afectados donde se les notificaba la vulneración de sus datos personales, sin embargo, estos correos no estaban dirigidos al reportero afectado, sino a un “titular de la información”. Luego de que en redes se criticó que la Presidencia no tuvo siquiera la atención de personalizar el mensaje a los periodistas cuya información fue expuesta, y que simplemente se copió y pegó un machote, ayer, los mismos correos fueron nuevamente enviados, pero ahora ya con el nombre del comunicador perjudicado.

El regreso de Monreal al mando en el Senado

Nos comentan que quien salió victorioso de la pugna interna en la bancada de Morena en el Senado, es Ricardo Monreal. Si no existe una señal en sentido contrario de Palacio Nacional, el senador Monreal estará de regreso a la coordinación de la fracción morenista, y, por ende, se convertiría también en presidente de la Junta de Coordinación Política en el último tramo de la Legislatura. Nos dicen que Monreal dejó en el camino a los duros de la bancada que no querían su regreso a la coordinación. Así, de concretarse su llegada, el zacatecano no tendrá un día de campo, pues tendrá que lidiar con las reformas que enviará el presidente López Obrador, y para las cuales no cuenta con la mayoría necesaria para lograr su aprobación y, además, deberá poner cara para defender al actual gobierno en el ríspido debate que se espera habrá en contexto de las elecciones de junio próximo.