Trump anuncia baño de sangre y deshumaniza a migrantes. ¿Aún lo quieren de vuelta?

Nos cuentan que ni en Palacio Nacional ni en los cuarteles de las campañas presidenciales parecen haber comenzado a hacer una evaluación seria de la amenaza que representa para México el posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Nos recuerdan que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a Washington por petición de Trump cuando buscaba reelegirse y que su gobierno fue de los últimos en felicitar a Joe Biden cuando venció al neoyorquino. Aún más radicalizado que hace cuatro años, Trump de plano dijo ayer en un mitin que si no gana él en noviembre habrá un baño de sangre y, como para que en nuestro país tomen nota, dijo que los migrantes “a veces no son personas”. El mandatario mexicano, como sea, ya va de salida, pero las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez quizá tendrán que definir posturas muy pronto. ¿O seguirán diciendo que no hay de qué preocuparse?

Bajón de asistentes en las campañas

Este fin de semana largo se observaron algunos eventos de campaña semivacíos, lo que era de esperarse si se toma en cuenta que la gente está más interesada en descansar que en asistir a actos proselitistas. Nos comentan que este no es un fenómeno exclusivo de un partido político o de una coalición, pues se ha registrado tanto en la campaña de Claudia Sheinbaum como en la de Xóchitl Gálvez. Con la Semana Santa en puerta, sólo se puede esperar que siga a la baja el interés. Nos hacen ver que la más afectada por el “bajón” puede ser doña Xóchitl, quien no tiene ni un minuto que perder en una campaña de sólo tres meses. ¿Le estará apostando a los debates?

Tampoco irá Sheinbaum a diálogo con Coparmex

De nueva cuenta, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, declinará participar en un acto de la iniciativa privada. Debido a que estará volando a Reynosa, Tamaulipas, no asistirá al diálogo organizado por la Coparmex, al que sus contrincantes ya confirmaron. Nos dicen que aún no cancela la invitación del todo, ya que podría mandar a un representante o conectarse vía Zoom por unos minutos. En el equipo de doña Claudia minimizan las críticas porque esta será la tercera ocasión que decide no ir con el empresariado. Incluso, nos cuentan, se preguntan por qué los empresarios no se ajustan a la agenda de los candidatos.

Otro espaldarazo presidencial a Evelyn Salgado

Mientras Guerrero sigue crispado por la violencia del crimen organizado y por la crisis política tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Khotan, el presidente López Obrador visitó ayer Acapulco, con la gobernadora Evelyn Salgado e integrantes del Gabinete federal, con el anuncio oficial de que fueron a supervisar el plan de reconstrucción tras el paso de Otis y los avances del IMSS-Bienestar en la entidad. Nos hacen ver que si bien el mandatario dedica sus giras de fin de semana a supervisiones de ese tipo, resulta significativo que lo haga un día después de que Salgado despidió a sus secretarios de Gobierno y de Seguridad y que busca cesar a la fiscal del estado, la cual no quiere dejar el cargo. Un nuevo espaldarazo a la gobernadora, pues, después del expresado en la mañanera.