Los otros datos de los desaparecidos en México

Nos comentan que el presidente López Obrador no llevó a cabo ayer su tradicional mañanera por respeto al día de la Virgen de Guadalupe, pero eso no significó que no tuviera reuniones privadas. Nos detallan que, a mediodía, el mandatario encabezó una reunión con su gabinete de seguridad, y recibió a las secretarias Luisa María Alcalde, de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad; así como a Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos; a Teresa Guadalupe Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como a Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX. Nos dicen que el motivo, entre otros temas, fue revisar el avance del nuevo censo de desaparecidos, que el Presidente prometió en noviembre pasado que se daría a conocer en este mes. Así que es posible que, en los próximos días, se conozcan los “otros datos” sobre los desaparecidos en México, pues, como usted recordará, el mandatario dijo que es falso que en el país existan 126 mil desaparecidos, como dio a conocer la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quien dejó el gobierno tras señalar que con el nuevo censo se busca reducir el número de desaparecidos.

El PRD, una olla exprés

Ayer le comentamos sobre la pugna que se vive en la bancada del PRD en la Cámara de Diputados por la coordinación, sin embargo, nos dicen que la crisis se está generalizando en el partido. Nos dicen que en la dirigencia nacional hay varios frentes abiertos. Diputados de Michoacán han expresado su molestia porque, aseguran, el líder nacional, Jesús Zambrano, determinó que en ese estado el escaño para el Senado será para una mujer, lo que cierra por completo la puerta al exgobernador Silvano Aureoles. En otro frente, Miguel Ángel Mancera sigue molesto por haber sido vetado de la contienda interna por la candidatura presidencial. Otro más, en la CDMX, donde ya se les fue Víctor Hugo Lobo. Así, en el PRD hay más presión que una olla exprés y el riesgo de que reviente es que se puede complicar la lucha que necesita dar para mantener su registro en 2024.

Magistrados electorales deberán guardar sus pasaportes

El Tribunal Electoral implementará las sesiones híbridas, a un año de haber regresado a las sesiones presenciales. Nos recuerdan que en los últimos meses rara vez se vio un pleno completo con las siete magistraturas. ya que se encontraban en comisiones fuera del país o de vacaciones. Sin embargo, preocupa también que se repitan casos como el del exmagistrado José Luis Vargas, a quien se le señaló de sesionar frecuentemente en el extranjero. Nos hacen ver que los magistrados electorales se empeñan en que el tribunal tenga una imagen de poco trabajo y muchos viajes. Así, nos dicen, las magistradas y magistrados tendrán que guardar un poco sus pasaportes y darse, de tanto en tanto, una vuelta por el tribunal para sesionar de manera presencial.

¿Y la responsabilidad del Senado en la crisis del Tribunal?

Nos hacen ver que en los últimos días hemos escuchado un sinfín de críticas a los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por los pleitos internos entre ellos y la pelea por la presidencia del máximo tribunal electoral del país. Pero nos dicen que no se debe olvidar que el Senado tiene parte de la culpa en la crisis que hoy vive el órgano jurisdiccional, pues desde hace meses tiene la obligación de nombrar a los dos magistrados pendientes y no lo ha hecho, incluso, nos dicen que para meter más incertidumbre al asunto se prevé que estos nombramientos serán discutidos hasta febrero, es decir, cuatro meses antes de que se lleve a cabo la elección presidencial.