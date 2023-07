El gabinete de la oposición

Entre las novedades que presentará el Frente Amplio por México, nos dicen, está la de que el candidato o la candidata presidencial deberá dar a conocer al momento de su designación al eventual gabinete presidencial. Nos explican que esa será una forma de comprometerse ante la ciudadanía de que tendrá a las mejores mujeres y hombres en los cargos públicos más importantes de la administración. Nos comentan que, de esa manera, la persona que encabece los esfuerzos de la alianza opositora hará su campaña arropada por ese equipo de colaboradores, que, en teoría, deberá representar la atracción de más adeptos y simpatías, cuestión que no será nada sencilla.

La negativa de los ministros de la Corte a la invitación de Morena

Nos dicen en círculos judiciales que alguien que entienda de temas de la Constitución debería explicarle al coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, la razón por la cual las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quieren ir a su conversatorio sobre la consulta para elegir a los integrantes del alto tribunal por voto popular. Nos explican que, como diputado, don Ignacio tendría que saber que serán precisamente ellos y ellas quienes calificarían esa eventual consulta y no pueden pronunciarse anticipadamente. Y, además de este impedimento jurídico, quizá también a las y los ministros no les hace sentido que por las mañanas los insulten y los descalifiquen, y más tarde quieran escuchar sus opiniones.

Es un negocio estar con Obrador

La figura del presidente Andrés Manuel López Obrador es generadora de ganancias económicas. Y para verificarlo, solo hace falta darse una vuelta a la esquina de Palacio Nacional con la Catedral en donde desde hace casi dos meses un activista llamado Armando Monter —quien también lidera el plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigiendo la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña— ha montado una carpa en donde vende una amplia gama de mercancías con la figura de AMLO. Nos detallan que debido a que esta carpa se encuentra en un lugar de mucho tránsito de turistas nacionales y extranjeros, ha sido todo un éxito de venta de artículos, y hay para todos los bolsillos, desde llaveros y vaso, hasta Amlitos y “Pejeluches”. Por ejemplo, un muñeco “AMLITO parlante” que en locales ubicados a cuadras más adelante cuesta 230 pesos, ayer lunes en el lugar del señor Monter se vendía en 600 pesos. Tanto es el éxito de ventas que Armando Monter tuvo que comprarse ya un lector de tarjetas de débito y crédito para seguir generando ganancias que, nos afirman, son de varios miles de pesos al día. Y la ventaja es que el comerciante-manifestante no tiene que lidiar con el pago de impuestos, no es molestado por el SAT, ni tampoco por la Profeco, por el alto precio al que vende sus muñecos. Él ha cambiado un poco el grito de: “Es un honor estar con Obrador”, por el de “es un gran negocio estar con Obrador”.

El oráculo de la Mañanera

Después de que vaticinó que Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición para la Presidencia de México, ayer, el oráculo del presidente López Obrador le reveló que el candidato del bloque opositor a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México será el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada. El Presidente también vaticinó en su conferencia mañanera que “los mandamás” de la oposición ya “chuparon faros” con Xóchitl Gálvez, pues no va a “levantar”. Sin embargo, el presidente también dijo que las “corcholatas” de Morena que no resulten electas para la candidatura presidencial, podrán regresar al gabinete ¿Será que el oráculo le dio a conocer al mandamás de Morena el nombre de sus corcholatas que van a chupar faros?



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.