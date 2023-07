¿Alguien está obsesionado con Xóchitl Gálvez en Palacio Nacional?

Algo sucede en Palacio Nacional, que no pueden dejar de pensar en Xóchitl Gálvez. Nuevamente, el Presidente se refirió a ella, omitiendo su nombre. Ayer, el mandatario volvió a hacer referencia a ella, esta vez identificándola como “una persona del bloque conservador”. “Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona del grupo, del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea que ya no haya seguridad pública, seguridad social, que no haya ISSSTE, que no haya Seguro Social y mucho menos el IMSS Bienestar, ella dice que los trabajadores paguen un seguro… se equivocó, yo creo que no hizo bien las cuentas, porque, habló de que esa persona paga 130 mil mensual por su seguro”. El pasado viernes, “esa persona”, es decir la senadora Gálvez, dijo que habría que estudiar el caso de los seguros de gastos médicos para que los funcionarios públicos pudieran tener este tipo de servicio, siempre y cuando ellos los pagaran de su propio sueldo. Y, agregó que, si el gobierno negociara en paquete, los precios podrían ser más bajos que los del mercado. Como ejemplo, dijo que ella paga por su seguro 130 mil pesos, pero que, haciendo una negociación entre el gobierno y las aseguradoras, un seguro de ese tipo podría costar unos 70 mil pesos. ¿Alguien en Palacio Nacional está obsesionado con Xóchitl?

GIEI adelanta a AMLO su último informe sobre Ayotzinapa

Nos comentan que ayer, poco después del mediodía, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a que den a conocer su sexto y último informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos hacen ver que, acompañados por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los especialistas le pudieron dar a conocer a Ejecutivo federal algunos avances de este informe titulado “Hallazgo, avances, obstáculos y pendientes”, el cual será presentado hoy. Ya se verá, nos dicen, si el contenido de este Informe ayudará a que se conozca lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que es todavía una de las promesas incumplidas del presidente López Obrador a un año de que termine su gobierno.

Las dos cachuchas de Ignacio Mier

Con el que no se sabe ya con qué cachucha se presenta es el coordinador de la fracción de Morena en San Lázaro, el diputado poblano Ignacio Mier. Ayer, nos comentan, organizó en Puebla un acto para hablar de un tema por demás serio: anunció la realización, el próximo 30 de julio, de una caravana con el objetivo de visibilizar el grave problema de trata y violencia hacia las personas que se vive en su estado natal. Sin embargo, nos hacen ver que en el acto apareció un hombre disfrazado de luchador llamado “Morenacho Luchador”, que se suma a la figura promocional de peluche “Morenacho”, un personaje con pantalón y capa guinda, así como un antifaz que apenas deja ver un bigote muy similar al del diputado Mier. La manta utilizada como fondo del presídium del acto tenía los logos de la Cámara de Diputados, el nombre en letras muy llamativas de Ignacio Mier, y la palabra Puebla arriba del nombre del legislador. ¿Con qué cachucha se presentó ayer Mier?, ¿con la de diputado o con la de aspirante a candidato al gobierno de Puebla? ¿Quién pagó el acto? ¿La Cámara de Diputados o el aspirante Mier?