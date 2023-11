MC sin noticias de Ebrard; Samuel García no va solo

Este domingo es el día D para Moviendo Ciudadano, pues hoy es la única oportunidad para todos los aspirantes presidenciales que quieran ser los abanderados naranjas.

Nos cuentan que en MC, no tienen ninguna noticia de que el excanciller, Marcelo Ebrard vaya a acudir a registrarse como presidenciable naranja, y será este lunes cuando él ofrezca un posicionamiento sobre su futuro político y la impugnación que presentó ante la Comisión de Orden y Justicia de Morena por el proceso interno.

Nos cuentan, que hoy se registrará el gobernador de Nuevo León, Samuel García junto con toda la cargada del partido, entre alcaldes, legisladores, dirigentes, es decir, la mayoría de MC va con él en busca de esta aspiración.

Sin embargo, nos adelantan que Samuel García no va solo en esta aspiración, pues como se lo adelantamos va a tener competencia, nos cuentan que la senadora, Indira Kempis también se va a registrar.

Nos explican que, en esta aspiración, Indira va sola pues no tiene el respaldo de la cúpula, e incluso no cayó nada bien su registro, pues dicen que hacia afuera no manda una señal de unidad.

Nos explican que, de acuerdo a los estatutos naranjas, hoy es el único día para registrarse como candidato, y solo si pasara algún imponderable y no pudiera ser su abanderado Samuel García, se podría buscar un opción de emergencia para sustituir a su candidato presidencial, situación muy poco probable.

