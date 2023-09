La desbandada en el gabinete de AMLO

El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que funcionarios de su gabinete le han notificado que renunciarán al cargo para buscar la candidatura de Morena para las elecciones de 2024.

¿Cuántos? El propio Mandatario federal informó que son “como 10”.

Nos comentan que el jefe del Ejecutivo federal advirtió que quien aspire a ser candidato no puede tener un cargo en el gobierno y que esto no era un asunto legal sino “es un asunto moral, hay que ser y parecer. Entonces, ya me han notificado algunos que van a retirarse”.

Entre los nombres de esta decena de funcionarios que renunciarán, el propio presidente López Obrador adelantó que sería Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien buscará la gubernatura de Veracruz; el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aspira a la jefatura de gobierno de la CDMX; Ricardo Sheffield, titular de Profeco, es otro de los que renunciarán para buscar la gubernatura de Guanajuato.

Nos cuentan en Palacio Nacional que, tras estas declaraciones del presidente, esta cascada de renuncias podrían iniciar esta misma semana.

Nos dicen que el doctor López-Gatell estará presente en la mañanera en el Informe del Pulso de la Salud, habrá que estar pendientes de si él será el primero en alzar la mano y retirarse del gobierno, y con ello iniciar las desbanda en el equipo del Presidente.

