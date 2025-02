México en una encrucijada: abrazando un futuro de conectividad y transformación digital

Por: Sam Pitroda

México se encuentra en un momento histórico decisivo. Durante años, el país ha enfrentado desafíos significativos—presiones económicas derivadas de la dinámica del comercio global, las complejas realidades de la migración y el persistente control del crimen organizado. Sin embargo, hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, surge una nueva era de oportunidades.

Con rigor científico, elaboración de políticas basadas en datos y un compromiso inquebrantable con la inclusión, la administración de Sheinbaum está trazando un rumbo audaz para el futuro de México, centrado en el desarrollo de infraestructura, la transformación digital y la inteligencia artificial como motores del progreso nacional.

Su visión no consiste únicamente en resolver problemas, sino en construir una sociedad mejor y más equitativa en la que la tecnología y la conectividad empoderen a cada ciudadano. Tras haber trabajado durante décadas en la gobernanza digital en diversos países, reconozco la magnitud de lo que se está llevando a cabo en México y tengo plena confianza en el liderazgo de Sheinbaum para impulsar esta transformación.

Ampliación de la conectividad ferroviaria para la inclusión nacional

La revitalización del sistema ferroviario mexicano comenzó bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien lanzó el Tren Maya, un proyecto diseñado para estimular el crecimiento económico en el históricamente subdesarrollado sur del país. Este paso inicial revirtió décadas de abandono ferroviario, demostrando que las redes modernas de pasajeros y carga pueden volver a desempeñar un papel transformador en el desarrollo nacional.

Ahora, bajo la presidencia de Sheinbaum, esta visión se expande hacia una estrategia verdaderamente nacional, una que reconectará al país, reducirá costos de viaje y hará que la movilidad sea accesible para millones de personas que han estado excluidas debido a los elevados precios de los boletos de avión y las barreras económicas.

El plan de su administración para una red ferroviaria integral no se trata solo de infraestructura, sino también de justicia económica. Los viajes en tren asequibles y eficientes permitirán a millones de mexicanos desplazarse con mayor libertad, impulsando las economías regionales, aumentando las oportunidades de empleo y fortaleciendo la cohesión nacional.

Aprovechar la transformación digital para la gobernanza y el crecimiento económico

En la actualidad, la transformación digital es la piedra angular de la gobernanza moderna. Ya no es suficiente que los países dependan de sistemas burocráticos tradicionales: los gobiernos deben ser más inteligentes, eficientes y transparentes.

Bajo el liderazgo de la Presidenta Sheinbaum, México está enfrentando este desafío de manera frontal. Su administración está priorizando la gobernanza digital con tres objetivos clave:

● Desarrollar un sistema nacional de identificación digital para simplificar los servicios públicos y reducir la corrupción.

● Ampliar las plataformas de gobierno electrónico para hacer que la educación, la salud y los servicios financieros sean más accesibles y amigables para la ciudadanía.

● Aprovechar la inteligencia artificial para impulsar la innovación en agricultura, salud y desarrollo empresarial, posicionando a México como líder en la adopción de IA en América Latina.

Para garantizar el éxito de estas iniciativas, México ha conformado uno de los equipos de liderazgo digital más sólidos de la región. Conozco a José Merino Peña, director de la Agencia de Transformación Digital, y a su segundo al mando, Antonio Martínez Velázquez, desde hace más de 15 años.

La sólida experiencia de Merino Peña en gobernanza de datos y política digital asegura que México tome decisiones estratégicas y basadas en evidencia en su expansión digital. Por su parte, Martínez Velázquez, con quien trabajé de cerca en Scientika, adopta una visión de futuro para la regulación inteligente, la ciberseguridad y la integración de la IA.

Me enorgullece respaldar a ambos, en particular a Antonio Martínez Velázquez, cuya dedicación a la innovación digital será fundamental para moldear el futuro digital de México. Con este equipo, el gobierno de Sheinbaum no solo habla de transformación digital, sino que la está convirtiendo en realidad.

La política exterior de México y la Cuarta Transformación

La política exterior también ha experimentado un cambio profundo en los últimos años, reflejando los valores y las prioridades del gobierno democrático de México en el marco de la Cuarta Transformación. Bajo la presidencia de López Obrador, por primera vez se codificaron en forma escrita las políticas bilaterales y multilaterales, garantizando un enfoque estructurado, soberano y basado en valores para las relaciones internacionales.

Este esfuerzo fue coordinado por Javier Jileta, quien trabajó en conjunto con el Servicio Exterior Mexicano para liderar la elaboración de dos volúmenes que formalizaron la política exterior de México, fusionando sus principios diplomáticos de larga data con la visión de la Cuarta Transformación. Como Asesor Especial de ONU-Hábitat para la Innovación Financiera, bajo la dirección de Maimunah Mohd Sharif, Jileta aportó experiencia global en desarrollo económico y gobernanza, asegurando que estos documentos se alinearan tanto con las prioridades nacionales como con las mejores prácticas internacionales.

Esta base sirve ahora como punto de partida para la estrategia global de la Presidenta Sheinbaum, garantizando que las relaciones exteriores de México permanezcan profundamente arraigadas en la soberanía, la justicia social y la cooperación internacional.

Una visión de paz, prosperidad y liderazgo tecnológico

El camino que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha trazado es claro: México debe invertir en el futuro, abrazar la conectividad y asegurar que cada ciudadano se beneficie del progreso digital y el desarrollo de infraestructura.

No se trata solo de una visión, sino de un plan de acción concreto que definirá el lugar de México en la economía global.

● Al ampliar las redes ferroviarias, el gobierno integra regiones remotas a la corriente económica principal.

● Al adoptar la transformación digital, crea un Estado más responsable y eficiente.

● Al invertir en IA e innovación, posiciona a México como líder en el panorama tecnológico de América Latina.

Tras haber trabajado en proyectos de desarrollo en India, África, Estados Unidos y América Latina, he visto de primera mano cómo el liderazgo, la visión y la ejecución pueden transformar a una nación. El gobierno de Sheinbaum cuenta con los tres elementos.

En este cruce histórico, México está tomando la decisión correcta: invertir en el futuro, adoptar la transformación y asegurar que el progreso económico sea compartido por todos.

Me siento honrado de presenciar esta transformación y de ver a los líderes extraordinarios —desde funcionarios de gobierno como Sheinbaum, Merino Peña y Martínez Velázquez, hasta expertos en política exterior como Jileta— que están dando forma a este nuevo y audaz capítulo para México.

El mundo observa, y no tengo duda de que México emergerá más fuerte, más conectado y más innovador que nunca.

Tecnólogo y hacedor de políticas pionero que dirigió WorldTel, bajo la UIT de las Naciones Unidas, impulsando la expansión global de las telecomunicaciones. Como primer inversionista de Axtel en México y defensor inicial de redes compartidas como Altán Redes, ha contribuido a dar forma a la infraestructura digital en todo el mundo. Con décadas de experiencia, continúa asesorando a gobiernos en banda ancha, IA y gobernanza digital para lograr un crecimiento inclusivo.