Por Edmundo Hita Platas

En el mundo corporativo, la diversidad se convirtió en una estrategia de competitividad. Las empresas que hoy lideran la innovación, cohesión interna y legitimidad social son las que entendieron que los equipos divergentes —multigeneracionales, plurales, híbridos e interdisciplinarios— producen mejores soluciones para problemas complejos.

La inclusión se volvió moneda de cambio: transversalidad de oportunidades a cambio de mayor productividad,

Paradójicamente, en el sector público, aún se opera con estructuras rígidas, homogéneas y verticales que ya no responden a la realidad de los territorios. ¿Por qué una localidad o alcaldía no podría adoptar los modelos que ya demostraron su eficacia en el mundo empresarial?

No se trata de privatizar la gestión pública, sino de profesionalizarla.

Sabemos que los equipos diversos toman mejores decisiones, anticipan riesgos con mayor precisión y generan soluciones más creativas. La diversidad entonces no representa una pasajera moda gerencial. Se trata de un mecanismo probado de inteligencia colectiva.

En una alcaldía, esto significa algo muy concreto: integrar a jóvenes y adultos mayores en la toma de decisiones, sumar voces femeninas y de la comunidad LGBTIQ+, incorporar a comerciantes, académicos, artistas, migrantes y residentes históricos. También abrir espacios para profesionistas de distintas disciplinas: urbanistas, antropólogos, economistas, sociólogos, ingenieros, comunicadores…

Incluso, ante imperativos como la seguridad, impulsar la productividad y desarrollo, generar una cultura de participación ciudadana y crear oportunidades de movilidad social, se deben reunir grupos heterogéneos y liderazgos vecinales diversos para encontrar puntos en común y objetivos colectivos.

La diversidad debe percibirse como una herramienta de gobierno. La cohesión como eje fundamental de gestión.

Las ciudades no se transforman con una sola mirada. La seguridad, movilidad, economía local, convivencia y cultura requieren perspectivas múltiples. Un equipo homogéneo produce soluciones previsibles, pero el divergente crea soluciones robustas.

La lógica empresarial ya lo entendió: la innovación nace del desacuerdo inteligente, no de la uniformidad.

Una alcaldía que “produce” bienestar público necesita operar con estándares de excelencia similares a los de las organizaciones más avanzadas: reclutamiento plural, mesas de trabajo multiactor, indicadores de inclusión, gobernanza ética y participación ciudadana como corresponsabilidad.

En demarcaciones donde conviven culturas, edades, oficios, memorias y aspiraciones distintas, la diversidad no es un ideal: es la materia prima del territorio.

Así, una alcaldía que reconoce esta riqueza y la integra en su estructura interna se vuelve más legítima, cercana y capaz de responder a las necesidades reales de la gente.

La diversidad dejó de ser un gesto de responsabilidad social para convertirse en un activo estratégico. Las organizaciones que la integran innovan más, gestionan mejor la incertidumbre, anticipan riesgos y construyen legitimidad desde la pluralidad.

Si este principio transformó industrias enteras, ¿por qué no habría de mejorar también las políticas públicas?