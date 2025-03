Al presidente Bukele

Por Javier Hidalgo Ponce

Presidente Bukele:

El tema de seguridad en México también nos es de gran preocupación pero nosotros distinguimos que hay dos causas que generan la inseguridad:

La primera es la desigualdad, la falta de expectativas y la nula calidad del Estado durante el neoliberalismo que ocasionó la pérdida de valores éticos que hace que la gente delinca sin afectarle en su ética personal. A eso nos referimos con combatir las causas, recuperar la calidad moral del Estado, de los gobernantes y garantizar expectativas de vida para la población, esto cambia cualitativamente la descomposición ética del Estado y usted lo logró en El Salvador de manera espectacular y lo reconocemos, sin embargo hay quienes piensan que hay un sector de la población que empobrece a la sociedad. A nosotros nos diferencia que lo que tenemos que alcanzar es un desarrollo compartido donde nadie se quede atrás. Por eso nosotros nunca vamos a tener megacárceles, nosotros nunca vamos a ver a la gente como si sobrara, nosotros vamos a buscar como incorporarlos.

La segunda causa que reconocemos son los delitos del capitalismo narco que son parte del poder económico que domina en donde no importa la vida sino lo que importa es la ganancia, de tal suerte que ante el auge del capitalismo, mayor número de personas tienen la posibilidad de adquirir drogas. Tan solo en México en el último gran decomiso y aseguramiento al crimen organizado fue tan grande que equivale a más de 300 mil millones de pesos, lo que representa 31 veces el presupuesto de El Salvador en este 2025. Esto en gobiernos sin principios llevan a que sean cooptados como el de Felipe Calderón y García Luna en 2006 que llevaron a México a una espiral de violencia y descomposición social, esto nos llevó a límites inimaginables.

Sin embargo hoy, en lo que respecta a homicidios dolosos se observa una reducción del 23.8% y por lo que respecta a delitos de alto impacto como secuestro, feminicidio, lesiones dolosas con arma de fuego, extorsión y robo con violencia en sus diversas modalidades, se presenta una disminución del 39.5% y esto es de manera permanente porque su baja está basada en la recuperación ética y moral de la población.

En el caso del capitalismo narco las dificultades no se limitan a solo la revolución y para terminarlo no hay más que terminar con la demanda, en Estados Unidos principal país consumidor del mundo no están haciendo nada por disminuir la demanda en la población; al contrario con las acciones de gobierno que se están efectuando como eliminar el Departamento de Educación terminará por afectar aún más a la población.

Presidente Bukele, mi respeto, pero tenemos puntos de vista muy diferentes y en lugar de estarnos contradiciendo le recomiendo retomar la propuesta que presentó en Veracruz el presidente López Obrador el 21 de abril de 2024 sobre desarrollo compartido a través de la integración económica para fortalecer al continente americano.

Arquitecto. Ciclista.Coordinador del Subsistema de Educación Comunitaria PILARES

@Javier_Hidalgo