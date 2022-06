Situación laboral en México: los retos actuales y venideros

1. ¿Cuántos salarios mínimos reciben las personas que tienen un empleo en México?

Un tema fundamental es el determinar cuántos salarios mínimos recibe una persona como remuneración de su trabajo, ya que no solo se trata de tener un empleo sino de lograr que, con ese empleo, una persona pueda cubrir sus necesidades básicas para vivir, alimento y vestimenta, y en los mejores casos educación y transporte.

En el cuadro presentado más adelante se puede observar que en 2018, 15.93% de la población ocupada recibía solo un salario mínimo como remuneración y 27.57% recibía hasta dos salarios mínimos.

A marzo de este año, el número de personas recibiendo un salario mínimo y dos salarios mínimos se ha incrementado de forma importante. El total de empleados recibiendo hasta un salario mínimo para el mes mencionado es 19.47 millones de personas, lo que representa 34.48% de la población ocupada. Mientras que el total de empleados recibiendo hasta dos salarios mínimos es 18.80 millones, lo cual equivale al 33.20% de la población ocupada. Con los aumentos en estos dos rubros, la suma llega a 38.26 millones de personas, por lo que representa 67.58% de la población ocupada, es decir que dos terceras partes de las personas empleadas en México ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

Por otro lado, podemos observar que las personas que recibían más de 5 salarios mínimos en 2018 eran 2.38 millones, que equivalía a 4.42% de la población ocupada. Esta cifra ha disminuido aún más en el primer trimestre del año, el número total de personas recibiendo más de 5 salarios mínimos a marzo es 786.19 mil, lo que representa tan solo 1.39% de la población ocupada. Con esto, la reducción de empleados en este rubro, de 2018 a marzo de este año, ha sido de 67.08%.

Los importantes cambios en las remuneraciones de la población ocupada significan el deterioro en la forma de vida, no solo de la persona que recibe el salario sino de las personas que dependen de ese empleo. En muchos casos, se puede decir que algunas personas aun estando empleadas también forman parte de alguna clasificación de pobreza. Aunado a esto se pone de manifiesto que, no se puede hablar de una reactivación del mercado interno, cuando el mercado interno está constituido por más de 67% de la población ocupada ganando hasta dos salarios mínimos y cuando existen más de 14 millones de personas requiriendo un empleo.







2. Pobreza… ¿laboral?

La pobreza laboral está definida como el porcentaje de trabajadores cuyo salario mínimo no alcanza para comprar la canasta básica de alimentos, es decir, dentro de la pobreza laboral se encuentran personas que sí están empleadas pero que reciben una remuneración inferior que no les permite cubrir el costo de la canasta básica.

En el primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia, el 36.0% de las personas con un empleo en el país se encontraban dentro de la pobreza laboral. Este porcentaje subió de manera importante después de la crisis pandémica. En el tercer trimestre del mismo año, el porcentaje de personas en pobreza laboral aumentó a 46.0%. Sin embargo, con el comienzo de la recuperación para el final del año. Para el cuarto trimestre de 2021, que es el último dato que se tiene, la pobreza laboral se situó en 40.3%, lo que representa una disminución casi marginal.

Sin duda, la pobreza laboral ha disminuido significativamente desde su pico en el 2020, pero el año pasado no logró llegar a su nivel prepandemia. La situación es muy grave porque no solo se trata de la ineficiencia que existe en el país para crear empleos bien remunerados, sino que hay una parte importante de la población empleada que no recibe un salario que le permita siquiera alimentarse adecuadamente, y mucho menos pensar en cubrir otras necesidades básicas como vestimenta o transporte. Probablemente, el porcentaje de personas con pobreza laboral aumentará en este año, sobre todo, después de ver los importantes aumentos en las personas ocupadas que ganan uno o dos salarios mínimos.



**Doctor en Economía, con estudios en la UNAM, CIDE, Princeton y UAM. Twitter: @foncerrada *Ingeniera en Finanzas, con MBA por la Universidad Anáhuac Mayab, y actualmente realiza estudios de posgrado en la universidad de Texas A & M. Twitter: @_AnelRQ