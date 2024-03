Eugenio Derbez no quiere problemas con Consuelo Duval

Derbez no quiere meter en problemas a su entrañable amiga Consuelo Duval, pues durante la conferencia de prensa de la sexta temporada de “LOL: Last One Laughing” fue cuestionado acerca de la ausencia de la actriz en este programa de comedia. El actor hizo mancuerna con ella en una de sus producciones más exitosas, “La Familia P. Luche”, pero al parecer lo ha rechazado para este proyecto. Para no hablar de por qué ella es de las pocas comediantes que no ha participado, prefirió hacerse el sordo. “No te oigo”, bromeó ante la insistencia de un reportero. “Pero te platico, por otro lado tenemos a gente de televisión que admiro y respeto, como ‘El capi’ (Pérez) y ‘El Macaco’, que después de conocer el formato de LOL, se quita el ego y dice ‘yo le entro’”.

El actor de 95 años de edad asistió a un evento de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes donde su excompañero Ignacio López Tarso recibió un premio como homenaje póstumo. El hijo del fallecido actor, Ignacio Aranda y algunos familiares subieron al escenario a decir unas palabras en su memoria, pero cuando fue el turno de Corona, comenzó a hablar acerca de su propia carrera. “A todos ustedes como público que representan a todos los demás, mil gracias y gracias a la vida que me ha dado la oportunidad de seguir trabajando”, expresó el actor de “Como dice el dicho”.





Sergio Corona vivió un bochornoso momento durante el homenaje a López Tarso.





Kanye West, aún en pláticas para venir a México

Mientras Kanye West se adelantó a anunciar que vendría a México, como parte de su tour mundial que abarcaría Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Australia, Japón, Kenya y Nigeria, entre otros países, en la Arena Ciudad de México, foro asignado en su publicación, comentan que si bien han estado en pláticas con su mánager, aún no es un hecho el show. “Como con ese artista (Kanye West) mantenemos negociaciones con muchos otros. Nosotros vemos la gira que ellos tienen y si es en formato de Arena metemos la propuesta. Pero no podemos confirmar nada porque eso podría suponer que las negociaciones fracasarán”, explica Angélica Oropeza, directora de la Arena.

Aunque Kanye adelantó que vendría a México, aún no hay nada confirmado. Foto: YouTube





