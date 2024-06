Christian Chávez evita tema legal con RBD

El cantante mexicano Christian Chávez estuvo esta semana en la promoción de su regreso al teatro musical después de siete años con “Menti Drags”, una obra que lo tiene feliz, pero cuando se le cuestionó si la situación legal que mantiene con el grupo RBD por el presunto fraude cometido por parte del exmánager de la agrupación, Guillermo Rosas, le ha afectado a nivel personal el cantante negó sentirse afectado y, para la siguiente pregunta del tema, decidió detener la entrevista en mutuo acuerdo con su publicista.

Mayela Laguna le pierde el respeto a Alejandra Guzmán

Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, no se contuvo al expresar sus sentimientos hacia Alejandra Guzmán durante una reciente conferencia de prensa relacionada con la próxima marcha LGBT+. “Después de que decía querer tanto a mi hijo, ya no tengo ningún respeto por ella ni quiero que mi hijo se lo tenga”, dijo tajantemente, esto luego de que en 2023, Luis Enrique, hijo de Silvia Pinal, iniciara un proceso legal para deslindarse de sus obligaciones como padre, mientras que la Guzmán también se desvinculó del niño, eliminándolo incluso de su testamento. “Ellos pudieron parar esto y decirle 'no hagas esta idiotez' y no lo hicieron”.





Mayela Laguna reacciona ante las más recientes declaraciones de Luis Enrique Guzmán y Efigenia Ramos, persona de confianza de la familia Pinal Guzmán. Foto: Instagram

El lado cinéfilo de Ernestina Godoy

Ernestina Godoy Ramos, quien este jueves fue anunciada como la Consejera Jurídica de Presidencia cuando Claudia Sheinbaum asuma el poder en octubre próximo, es una cinéfila de hueso colorado. Era de las que en los 80 y 90 acudía a las Muestras de Cine en la Cineteca Nacional y vio trabajos de directores como Martin Scorsese y Federico Fellini, además de gustarle el cine nacional. Esto ha sembrado esperanzas en la comunidad fílmica para ser vista como arte, pero también como eje principal económico.

Ernestina Godoy en Diálogos por la Transformación que organiza el ex ministro Arturo Záldivar. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL