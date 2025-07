Milei en el púlpito y el ¿milagro?: la política como religión

Para Camilo, una buena razón para creer

1. El pasado viernes, como parte de la campaña por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y la crítica al lawfare, como dispositivo político que se decanta en un uso “estratégico del sistema legal para lograr objetivos militares o políticos”, con repercusiones evidentes en América Latina, participamos Rosa María Marcuzzi, José Miguel Candía y el que escribe, en el programa Debajo del iceberg (https://www.youtube.com/live/KNB1KL_FtJA?si=9SR6EDg9FCDlS00a).

En la discusión resaltamos el carácter antidemocrático de la derecha, que ha llegado al poder por distintas razones. En el caso argentino Pablo Semán (2023) abre un abanico explicativo, aludiendo, por un lado, a un proceso de fusión de la derecha, a la rehechura de la propia derecha con una faceta popular, al enarbolamiento de la bandera de la batalla cultural, los problemas del modelo económico y una clase política -sus dirigencias-, encapsulada, así como, por otro lado, al uso estratégico de las redes sociales, con discursos breves, que subrayan lo emocional y que machacan insistentemente en una pedagogía política que pudo apreciar la angustia y el hartazgo frente a las formas tradicionales de hacer política.

A esta configuración, que resume las múltiples aristas de la historia argentina, habría que sumar en su momento la confianza del peronismo en su estructura nacional, lo que se tradujo, como apuntábamos, en una operación simbólica de alto impacto. La victoria no puede ser comprendida simplemente como el resultado de un ciclo electoral ni como el emergente espontáneo de un hartazgo ciudadano. Expresa, sí, una mutación profunda en las formas de representación, en la relación entre sociedad y Estado, y en los dispositivos de ejercicio del poder en el capitalismo contemporáneo.

Algo también a destacar, así se hizo a lo largo del programa, ha sido hasta ahora el respaldo de los grupos concentrados, del gran capital. Lo que podemos sugerir es que se acerquen al link del programa, para conocer directamente parte de los esfuerzos de argentinos desperdigados en el mundo, que conformaron el grupo Argentinos para la Victoria Provincia 25, pues sin duda les preocupa lo que pasa en esa tierra que siguen amando, a la distancia, pues como escribía y cantaba María Elena Walsh (Serenata para la tierra de uno), siempre está presente el “Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos”.

2. Javier Milei asistió a la inauguración oficial del templo Portal del Cielo (con capacidad para albergar a 10 mil personas, el más grande del país, se indica), que de acuerdo a lo que plantea el pastor Jorge Ledesma, es la materialización de que “genera milagros por su cercanía con Dios”. Una anécdota acompaña la expresión: Ledesma tenía en una caja de seguridad 100 mil pesos, la responsable contable, en el momento en que se estaba edificando el templo, y ante la necesidad de más recursos, le recordó a Ledesma que tenía 100 mil pesos en la caja de seguridad. Al abrir la caja en el banco, adentro había una nota que decía que se habían sustraido 6 mil pesos, por lo que debería haber 94 mil pesos, pero lo que se encontró

Ledesma, y lo califica de milagroso, fueron 94 mil dólares. Algunos comentaristas políticos se referían al hecho con dudas, muchas. Usted saque sus conclusiones.

El evento se caratuló como “Invasión del amor de Dios”. Para acceder al evento, se requería el pago de 25 mil pesos. El pastor Ledesma planteaba en entrevista radial que la apertura y los cultos regulares son “libres y gratuitos”, pero que el evento de capacitación de dos días —viernes 4 y sábado 5, bajo el título “Congreso de Liderazgo Cristiano” — requiere una “registración” de $25 mil por asistente”, para “para cubrir costos de logística y organización; no es una entrada, es una inscripción”. Sin embargo, fuera del guion oficial, se señalaba que hay paquetes VIP, que ascendían a 100 mil pesos.

La presencia de Milei fue, señala el pastor Ledesma en X, una gran sorpresa: “Es una gran sorpresa haber recibido la noticia de que Dios nos regaló la oportunidad de tener al gran mandatario, el Presidente Javier Milei, aquí en nuestro Portal del Cielo, en Resistencia, Chaco”. Como fue señalado por el pastor, se trata de la “primera vez que un jefe de Estado argentino pisa un culto evangélico masivo” (cf. Argentina. Milei en medio del negocio de la fe: el pastor amigo del presidente les cobra entrada a los fieles, Resumen Latinoamericano, 05/07/2025): “Conocí a un hombre franco, sencillo, sensible”, refiere Ledesma de Milei.

Por su parte, el presidente argentino volvió a plantear las ideas que lo caracterizan en lo económico y político. Dadas las características de los asistentes al evento, aludió a la importancia del frente de la batalla cultural, para encarar las ideas del socialismo, que no dudó en señalar como el más adverso frente. Planteó que “colonizan a las personas sin que se den cuenta”. Por ejemplo, se renunció a la cultura del trabajo, privilegiando la fetichización del ocio, así como se renunció al ahorro, primando la práctica del gasto incontrolado. Palabras de Milei, que en el recinto se metamorfoseaban con tono de pastor.

Se planteó al Occidente como la aplicación sostenida del pensamiento judeo-cristiano, donde domina el trabajo, el respeto a la ley, concretamente (pensando en la escenografía) como “Terreno fértil para desarrollarse”. “Y ni que hablar de la defensa de la vida” (parte de la agenda evangelista es su posición crítica al aborto) y envalentonado: “no nos van a doblegar, nosotros conocemos las sagradas escrituras”.

La asistencia de Milei no es un acto ingenuo, y creo que en el fondo tampoco de un hombre de fe. Como plantea Ariel Goldstein, estudioso argentino del evangelismo en el cono sur, alude a la fuerza del evangelismo por su penetración territorial, un movimiento en crecimiento, sobre todo, enfatiza, en contextos de crisis. Es decir, como forma de contención social. Hace alusión al estilo pragmático de hacer política, con el líder, en este caso Milei, como líder divino con mandato pentecostal.

Citando a Jesús Huerta de Soto (académico e integrante del Opus Dei, al que Milei sigue en sus ideas de manera cercana, conferencia Anarquía, Dios y el Papa Francisco, Cuadernos para el Avance de la Libertad, No. 24, abril 2023), Milei reivindica los alcances del pensamiento de Huerta de Soto. Al inicio del texto señala:

“el mensaje más importante de la Virgen de Fátima era que una gran desgracia iba a llegar al mundo con la Revolución comunista en Rusia, de modo que había que rezar mucho por Rusia: parece que los rezos tuvieron su efecto y después de más de setenta años cayó el Muro y desapareció el comunismo real”. A lo largo de la conferencia, un eje central es la crítica al Estado como el maligno, así como el relieve del mercado.

Enarbolando el judaísmo, pero no es judío, propone hacer un cambio de domicilio de la Embajada argentina y abre la Patagonia para la instalación de población judía; crítico del Maligno (refiriéndose al Papa Francisco); pastor cercano al pensamiento evangélico (ahora, es decir, donde hay lugar, se acomoda de acuerdo al escenario y bienvenidas las alianzas). Vale recordar que el traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental (para 2026) es más que un gesto simbólico, se trata de un realineamiento a rajatabla a Tel Aviv y Washington. Se han formulado advertencias de que esta medida altera resoluciones significativas, la 478, que taxativamente señala los efectos de una decisión que altera el estatuto internacional de Jerusalén. El rebote en la bronca de las Malvinas es evidente (presencia militar de EEUU, debilitamiento del enclave industrial de Tierra del Fuego y el coqueteo de asentamientos israelíes en ese sur profundo).

3. Antes de saber que iría Milei a la Provincia de Chaco, a la inauguración formal del templo evangélico, encontraba puntos de encuentro entre el pensamiento de Joseph Smith (fundador del movimiento mormón), con el ensamble de planteos que propone Javier Milei con su apelación al “Faro de Occidente”, y se puede fundamentar desde la idea compartida de una autoridad trascendente y exclusiva, legitimada por la revelación o la verdad superior, como fundamento del orden político-social. Así, la autoridad divina o trascendente como justificación del orden ocupa la escena. Joseph Smith afirma que el reino de Dios existe allí donde un hombre justo recibe la revelación divina y es investido con poder para administrar en su nombre. Es decir, el orden legítimo deriva de una autoridad espiritual y trascendente, que no depende de la voluntad popular ni de un contrato social, sino de un designio divino. Javier Milei, con su idea del “Faro de Occidente”, sostiene que hay una tradición civilizatoria (Occidente liberal, capitalista, individualista) que es portadora de una verdad objetiva, racional y moralmente superior (basada en autores como Mises, Hayek o Rothbard). Al presentarse como su intérprete o defensor, se coloca en un rol similar al de un sacerdote del orden natural de las cosas, justificando su acción política como restauradora del “orden verdadero”.

Ambos discursos coinciden en concebir el orden justo como algo que no se construye democráticamente, sino que se reconoce y se restaura gracias a la guía de un individuo iluminado por una verdad superior. En su toma de posesión como presidente, dando la espalda al Congreso, dejó en claro que la institucionalidad es algo a destruir, aunque paradójicamente haya llegado por esos medios, por la institucionalidad democrática.

Recuperando el planteo de Max Weber, autor que al momento de escribir estas líneas citó Milei en su alocución (con base en La ética protestante y el espíritu del capitalismo), pensando en que “el carisma puro no reconoce ninguna otra ‘legitimidad’ que la derivada de la propia fuerza que incesantemente se justifica. El héroe carismático no deriva su autoridad, como ocurre en las ‘competencias’ oficiales, de normas y reglas o, como en el poder patrimonial, de la tradición o de la promesa de fidelidad feudal. Sólo la alcanza y la mantiene por la prueba de sus propias energías en la vida. Si quiere ser un profeta, debe hacer milagros; si quiere ser un caudillo guerrero, debe realizar acciones heroicas. Pero ante todo debe ‘probar’ su misión divina por el hecho de que a las personas que a él se consagran y en él crecen les va bien. Cuando no ocurre tal cosa, no es ya manifiestamente el señor que ha sido enviado por los dioses” (Weber, Economía y sociedad, 2002). Esto último vale subrayarse, si las cosas marchan con tropezones o mal, “no es ya manifiestamente el señor que ha sido enviado por los dioses”. El Mesías, el liderazgo carismático, “las fuerzas del cielo”, forman parte de una realidad en movimiento, en donde hay cada vez más tropezones, dificultades para explicar con claridad el rumbo económico, mantenerlo, y respuestas sociales contrarias a las expectativas del gobierno argentino (en votos y en la calle).

Está en curso, creo, el sedimento de la duda, el descrédito y las expresiones de una sociedad que se organiza incluyendo a los que ya eran críticos y a los desencantados. A los que no se levantaron en su momento del sillón, pero ahora van los miércoles a levantar la voz por sus derechos. La historia se relee en sus prácticas. A la acción policéntrica de los afectados, le suceden acciones también colectivas, quizá abrevando de José Hernández (El gaucho Martín Fierro), que se está asomando en esta historia, porque entiende y rehace que "Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera […] si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera".

