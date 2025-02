De “con las manos en la masa” a con las manos en el celular

Señala F. Braudel (La Historia y las Ciencias Sociales, 1968) que “La historia tradicional, atenta al tiempo breve, al individuo y al acontecimiento, desde hace largo tiempo nos ha habituado a su relato precipitado, dramático, de corto aliento”. Así, continúa nuestro autor, “si la observación se limita a la estricta actualidad, la atención se dirigirá hacia lo que se mueve de prisa, hacia lo que sobresale con razón o sin ella, hacia lo que acaba de cambiar, hace ruido o se pone inmediatamente de manifiesto”. Y en este tono crítico incluye a etnólogos y sociólogos, que de manera apresurada llegan a conclusiones poco fundamentadas. Aprovecho esta reflexión de Braudel, sin soslayar que caigo en el radar de su crítica, para poner atención en un acontecimiento que sucedió el día de ayer: el presidente Javier Milei, en su cuenta oficial de X, recomendó invertir en una nueva memecoin, llamada Libra, bajo la premisa de que ayudaría al crecimiento del país. Textualmente señaló: “¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina”, escribió el presidente argentino desde sus redes sociales, junto con la web https://vivalalibertadproject.com,

Cinco horas, largas horas, estuvo fijado el mensaje. En ese tiempo, durante su transcurso, una parte de los especialistas calculan que se realizó una operación al menos de 50 millones de dólares (Tiempo argentino, por su lado, habla de una “estafa” de entre 70 y 100 millones de dólares), la cual, evidencias mediante, fue alentada, difundida, por el presidente argentino Javier Milei. Al tratarse de un fenómeno global, con el envión presidencial argentino no solamente en ese país se invirtió en “Libra”, inversores del mundo entraron en esta fiebre, lo que capitalizó aceleradamente el proyecto e hizo subir su valor. Empero, se señala en una plataforma de noticias, en “pocos minutos, unos pocos usuarios retiraron millones de dólares, ganando cifras siderales y provocando un desplome que arruinó a quienes invirtieron” (EL Destape, 14 de febrero 2025).

Después de que el presidente argentino borró el mensaje, hubo un segundo mensaje: “No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, concluyendo: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”. Esto último forma parte de un vocabulario común del presidente argentino y que, creo, tiene la intención de que se voltee hacia otro lado, pero es muy claro el acontecimiento: en su origen se dio el visto bueno a una operación que defraudó a miles de personas, que confiaron en la solvencia de la organización que era apapachada por Milei.

Atendiendo parcialmente la crítica del historiador Braudel, un hecho similar se había presentado en el 2021, cuando Milei era diputado (no como en el último caso, como presidente). Recordemos el hecho. Para esto, citamos a Milei: "Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles Coinx World de parte mía así los asesoran con lo mejor!" (Mensaje en Instagram, 18 de diciembre de 2021). Esta operación también fue fraudulenta. El periódico Clarín (Argentina, 27/09/2022)) señalaba que las deudas rondaban los 30 y los 40 millones de pesos -en ese momento, dinero con mayor valor que ahora-, en tanto una parte de los afectados señalaban que Milei era “responsable solidario”.

Otras posiciones sobre el último acontecimiento (14 de febrero, aún tibio), generó distintos alcances. Los diputados y dirigentes el Frente de Izquierda de Argentina anunciaron que presentarán el lunes un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para "exigir la inmediata presencia del presidente de la Nación para brindar informes verbales acerca de la escandalosa promoción de una estafa millonaria desde sus redes sociales acaecida el pasado viernes 14 de febrero" (La Izquierda Diario, 14 de febrero 2025). En tanto el medio Grupo La Provincia.com (15/02/2025), aludía a la reacción de la expresidenta Cristina Kirchner, que acusó a Milei de haber “convertido a Argentina en un casino”, al promover una moneda digital sin respaldo y de forma irresponsable. “Nunca en la historia se vio algo semejante”. La fuente Periodismo de izquierda resaltaba el estallamiento en las redes sociales de miles de mensajes que acusaban al presidente Javier Milei de “presunta estafa”, mientras se repetían calificativos como "Presidente Ponzi" y la primera tendencia nacional era "#MileiEstafador". Perfil, por su parte, daba voz a los operadores $LIBRA, los cuales deslindaban a Milei, con el argumento de que “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera en el desarrollo del proyecto que es absolutamente privado”. “Hoy fue el lanzamiento del proyecto Viva la Libertad y la moneda $LIBRA ha sido un éxito, y queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo”, comentó. ¿Habrá sido un éxito para los que perdieron mucha plata, mantendrán la confianza y apoyo en estas operaciones insolventes?

Letra P puso información aún más crítica. Retomando a Cristina Kirchner, cuando la ex presidenta lo acusó de operar como "el gancho de una estafa digital", lo que lo hace "incompetente" para ocupar el Sillón de Rivadavia: "De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL. Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial".

El diario Clarín publicó la posición del legislador Maximiliano Ferraro: “Esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del Presidente y en el uso de información privilegiada”. Quizá, abundó Ferraro, hubo violación de la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, además de cometer los delitos de lavado de dinero y defraudación.

En Perfil se cita a un reconocido abogado liberal, Carlos Maslatón, que sostuvo: “Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político”.

En México se publicó en muchos diarios (entre otros, en este diario, en El Sol de México, El Financiero, La Jornada, El Occidental), al tratarse de un asunto global.

Acudamos a BBVA, para comprender ¿Cómo funciona un esquema Ponzi?: “Las características del sistema son las siguientes. En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, de desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido”.

No se agarró a Milei con las manos en la masa, se le agarró a Milei con las manos en el cel. Recordando a Chul-Han (se planteaba en colaboración anterior), en el régimen de la información ser libre no significa actuar, sino hacer clic, dar al like y postear. Así, apenas encuentra resistencia. No debe temer a ninguna revolución. Los dedos no son capaces de actuar en sentido enfático, como las manos. No son más que un órgano de elección consumista” (Chul-Han, Infocracia, 2022);

