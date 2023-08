Breve radiografía del Mesías argentino (II)

Ilustramos en la anterior colaboración el peso de los medios hegemónicos en el perfil político y penetración del candidato libertario J. Milei –así se define él-. Hay muchos más detalles en este rompecabezas en la construcción del sujeto político, y su protagonismo en la batalla cultural por la construcción de sentido. Estamos haciendo un esbozo en apretadas líneas. Asimismo, formulamos una pregunta: ¿será un mensaje divino –lo cree- o una encomienda de los medios hegemónicos? Esta pregunta acepta varias respuestas, que incluso no son antagónicas.

Una de ellas es la que se reconstruye a partir de señalizaciones del propio Milei. Se trata de una postura mística, correlato, como indica González (2023), por la muerte de su hijo de cuatro patas, Conan, del resguardo que encuentra en la brujería, su acercamiento a Celia Liliana Melamed (especialista en “comunicación interespecies”, en “telepatía con animales”, incluso alude a la posibilidad de comunicarse con animales muertos), que desembocará en que “Esa ‘misión’ no era otra cosa que el plan que Dios le había encomendado. Que, como en un texto bíblico, tenía que luchar contra las fuerzas ‘del Maligno’, como el socialismo. Y que para eso tenía un desafío clave. Tenía que llegar a ser Presidente. Dios y Conan así se lo demandaban” (González, 2023).

Bromas aparte, en un programa con la conductora Viviana Canoso (una comentarista de los medios hegemónicos, es decir, y afín al conservadurismo), de manera textual Milei señaló: “Moisés era un gran líder, pero no sabía divulgar. Entonces, Dios le mandó a Aarón para que divulgara. Kari es Moisés. Y yo soy el que divulga”. En su planteo del Elegido, del Mesías, Milei se apoya en la Biblia: “Aarón, hermano de Moisés. En el Antiguo Testamento, hijo de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví (Éx. 6:16–20); hermano mayor de Moisés (Éx. 7:7). Jehová lo nombró para ayudar a Moisés a sacar de Egipto a los hijos de Israel y para ser el portavoz de su hermano, Éx. 4:10–16, 27–31; 5:1–12:51”. Es muy difícil confirmar si Milei cree realmente que es el ungido por Dios. Fuera de esta formalidad, Milei acepta, “Mi gran fuente de inspiración es Conan Milei, quien me ha empujado a descubrir los límites de lo posible aventurándome a lo ‘imposible’. Y más allá también” (me recordó “al infinito y más allá”, de Buzz Lightyear). Por eso la crítica del analista político Luis Bruchstein, “Es una vieja política que se vende como nueva con espejitos de colores encarnada en un personaje patético que en sus discursos sólo puede saludar a su hermana y a sus perros” (Página 12, ¿Qué ofrece Javier Milei? La ciénaga, 27/08/2023).

Así, convocatoria a los indignados, a los creyentes, a los que quieren creer, a los antiperonistas, a los peronistas desilusionados, un arcoíris ecléctico que puede funcionar un tiempo, pero que es inconsistente en un proyecto que piense y opere sobre el país (aludiendo a la dominación carismática, y sin necesidad de asumir labores de gobernabilidad, “si su jefatura no aporta ningún bienestar a los dominados, entonces hay la probabilidad de que su autoridad carismática se disipe”, enuncia Weber). Y que suena, por su sobrecarga de violencia, a falso. Sumemos a sus abusos conceptuales (Elegido, Misión, la casta sin reconocerse en ella –trabajó como asesor del genocida Antonio Bussi-), en sus dichos, el desprecio por los otros -los que piensan diferente-, su propuesta de mercantilización del cuerpo (la venta de órganos, lo que abre más aún la trata de la población infantil –en información periodística se señala que la venta de órganos de niños puede alcanzar entre 5 y 10% de trasplantes de riñón en el mundo-), su empecinamiento en la reducción del Estado, aprobando sin ningún rasero de crítica a las corporaciones concentradoras de la riqueza.

Como un acto de consistencia, en el discurso en España, bajo el cobijo del partido fascista Vox (2022), Milei volvió a señalar la lucha de las cruzadas contra el Maligno, contra el socialismo, contra el “zurderío” que “nos contamina la vida” (con ese dejo despectivo habitual en Milei). Desde esta rendija analítica, su involucramiento en política, su Misión, no responde a la palabra de Dios, sí, fielmente, a la tarea encomendada de los sectores concentrados de la economía y de los medios hegemónicos, la palabra de los medios múltiples: el peso sustantivo de los medios en la apertura indiscriminada de espacios en los medios, y en la campaña en las redes, recordando lo señalado por Esteban Magnani (2017), de que “A través del big data, los grandes números permiten prever comportamientos estadísticamente probables y, sobre todo, aprender de las experiencias anteriores. La información fluye, surgen nuevas formas de procesarla y, a partir de ahí, de lograr un conocimiento sumamente detallado de la población […] Quien accede a esa información y tiene la capacidad de procesarla posee una poderosa herramienta para influir sobre la población”.

Siguiendo esta pista, muy redituable en la política, sobre todo cuando hay una tierra arrasada y en consecuencia posibilidad de cosechar de la anomia, el desencanto, la frustración y el coraje –mezcla favorable al posicionamiento de Milei-, hay concordancia expresa con el sentido weberiano de que “La dominación carismática supone un proceso de comunización de carácter emotivo”. Milei, sin ataduras partidarias ni el compromiso de las tareas de gobierno, pudo descifrar parte de la realidad política y social argentina.

Citábamos en la anterior colaboración parcialmente a Weber, ahora de manera más amplia: “Con el nombre de ‘profeta’ queremos comprender aquí un puro portador personal de carisma, cuya misión anuncia una doctrina religiosa o un mandato divino. En esto no queremos hacer ninguna distinción fundamental en cuanto a que el profeta anuncie de nuevo una vieja revelación (real o supuesta) o que en el fondo aspire a traer una nueva revelación; en una palabra: que aparezca como ‘renovador’ o como un ‘fundador’ de religión […] lo decisivo es la ‘vocación personal’. Esto lo separa del sacerdote. Primero y sobre todo, porque el sacerdote reclama autoridad por estar al servicio de una tradición santa; en cambio, el profeta se apoya en la revelación personal o en la ley”. Así se está presentando, y así lo están moldeando los formadores de opinión pública: “los profetas usurpan su poder gracias a la revelación divina y predominantemente para fines religiosos”, podríamos agregar nosotros, la salvación: poner de pie a la Argentina, hacer que Argentina sea la primera potencia mundial, como alguna vez fue.

Atención, en el planteo weberiano de la dominación carismática, puede estar presente el profeta, pero no es imposible que aparezca el demagogo, con sustento en cualquier caso de revelaciones, magia, aptitudes extraordinarias. No se aparta un ápice de lo que hemos enunciado sobre Milei.

En el libro de González (El loco…), se señala que para para pegarle a Juntos por el Cambio, intendentes y gobernadores del peronismo (Unión por la Patria) apoyaron a Milei. Jorge Asís, un destacado comentarista político, asentía en el mismo sentido, señalando en entrevista televisiva que el peronismo le cuidó demasiado los votos, bajo el supuesto de que el partido de Milei no tenía estructura nacional para encarar las PASO. Es algo a reflexionar, sobre todo por el voto poco legible de amplios sectores populares a la oferta de Milei.

Pero Asís señalaba otra cosa, de que de llegar Milei a la presidencia no era tan grave ni iban a pasar las cosas que está anunciado (el plan de shock de la motosierra). Tomo distancia de Asís y me quedo con lo planteado por Pier Paolo Pasolini (El fascismo de los antifascistas, 2018) : “No hay que ser fuerte para enfrentarse al fascismo en sus manifestaciones delirantes y ridículas: hay que ser fortísimo para enfrentarse al fascismo como normalidad, como codificación, diría yo, alegre, mundana, socialmente elegida, del fondo brutalmente egoísta de una sociedad”.

Profesor de la UAM