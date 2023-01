Luego de que la ministra Norma Lucía Piña fue electa como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa, celebró la elección en el máximo tribunal de justicia.

Esquivel Mossa, quien defendió su tesis antes de la votación, calificó este 2 de enero como un “día histórico”.

“Día histórico, el pleno de la SCJN eligió a la primera mujer, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para presidir la SCJN”, escribió Esquivel en redes sociales.

“Estoy segura que hará una gran labor. Le deseo todo el éxito por un México de Justicia para todas y todos. Felicidades Ministra Presidenta”, agregó.

Yasmín Esquivel defiende autoría de su tesis en elección de presidente de la SCJN

La ministra Yasmín Esquivel reiteró que su tesis de licenciatura en la UNAM es de su autoría y dijo que ya presentó y demostró ello ante las autoridades universitarias a las que refrendó su confianza, además que acusó un embate en contra del Poder Judicial.

Al iniciar la sesión en la que se eligió Piña Hernández como presidenta de la Corte, Esquivel Mossa a aclaró que frente a “los señalamientos que se han sustentado en deducciones equivocadas en las que han llegado algunos periodistas tenemos que estar siempre abiertos al escrutinio público, pero también saber que desde los poderes fácticos hay una manipulación de la información que tiene como propósito abierto incidir en el proceso de la presidencia de la Corte”.

dijo que como persona apegada al derecho se presentó ante las autoridades competentes por las vías institucionales universitarias de su alma mater en la que confío y confiará siempre, y ante la fiscalía donde “aporte elementos contundentes” para ratificar la autoría de la tesis profesional que presentó para obtener su grado de licenciatura.

“Hay quienes por razones económicas cupulares o políticas quisieran debilitar a esta Corte, y yo no me presté ni me prestaré a ello, y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación y sobre todo que la verdad sea pública y publicitada”, declaró.

**Con información de Manuel Espino.

ed