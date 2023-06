Al manifestar que los grupos criminales en México “ya están en una actitud de mucha violencia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se tienen ubicados a los autores materiales e intelectuales del cochebomba en Celaya, Guanajuato, así como del ataque contra las Fuerzas Armadas en Michoacán.

En conferenciase prensa, el Mandatario federal indicó que ya trabajan en la detención de estas personas e informó que en el caso del cochebomba en Celaya ya se registró un deceso.

“Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación en el caso de Guanajuato, esto que se había presentado en Michoacán hace unos días, resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos, es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos decomisando muchas granadas, bombas.

“En este caso de Guanajuato hicieron estallar esta bomba al momento que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y estallaron este artefacto y le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional y lo mismo en el caso de Michoacán, bombas, ahí hirieron a elementos del Ejército”, contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que ya se tienen identificados a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.

“Sí, se tienen identificados y hay planes de detención de todos, no es como el tiempo de antes de que había impunidad, o que se perseguía a una banda y se protegía a otra. Incluso, para perseguir a una banda y destruirlos se usaba a los protegidos y se les uniformaba de policías, nada más que eso se oculta en los medios de manipulación, había hasta pactos, pues, repito, entre gobierno y los medios de manipulación para que los conductores de noticias no hablaran de violencia, hacían reuniones con el presidente, los más famosos conductores de noticieros y hablaban de que tenían que hablar con ética y de manera responsable y no contribuir a hacer apología del delito, todo lo que ahora hacen en grande”, señaló.

