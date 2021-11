Ya no hay dedazos ni cacicazgos en el SNTE, afirma su dirigente Alfonso Cepeda

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, aseguró que en esa organización se acabaron los cacicazgos y el dedazo, por lo que garantizó absoluta libertad para que los agremiados elijan a sus líderes y representantes durante los comicios seccionales que se llevan a cabo.

“Les ratifico, yo no tengo candidato, me he pronunciado con firmeza: se terminaron los cacicazgos, fuera el dedazo, porque tengo un profundo respeto por todos mis compañeros, sé que elegirán con la responsabilidad que da la libertad. Hemos demostrado que no somos dirigentes de fantasía”.

Señaló que se equivocaron de manera contundente quienes auguraban “una noche triste” para el SNTE cuando efectuara los cambios de dirigencias sindicales, a través del voto universal; destacó que, por el contrario, se impuso la madurez democrática de los agremiados y se fortalecieron la unidad y autonomía de la organización.

Al referirse a los recientes procesos en las secciones 31 de Tlaxcala, así como 2 y 37 de Baja California, el dirigente magisterial garantizó que al igual que en esas elecciones, en las próximas prevalecerá la determinación de los agremiados y la de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, de generar todas las condiciones para que la participación se desarrolle en un ambiente de absoluta libertad, certeza, imparcialidad, transparencia y legalidad.

Lee también Docentes protestan contra reforma educativa en Chiapas; exigen pagos de sueldos y prestaciones

Cepeda Salas encabezó la LIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, donde se acordó que continuará la renovación de las dirigencias seccionales con una nueva calendarización, priorizando a las que, por la pandemia de Covid-19, no pudieron realizarse en tiempo y forma.

En la reunión, los concejales aprobaron por unanimidad aplazar el término de gestión de los Órganos Seccionales de Gobierno Sindical para las Secciones Sindicales 7, 17 y 18, cuyo periodo venció en octubre, así como la 40, que concluirá en noviembre debido a que “no habrá la posibilidad de hacer el cambio de las directivas seccionales en tiempo y forma. Tenemos que sacar primero todas las que están pendientes”, explicó el secretario general de la organización.

Agregó que esta determinación será turnada al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para la toma de nota correspondiente.

Lee también Ofrece Segob trabajar de la mano con SNTE

Reiteró que el Sindicato es de los trabajadores de la educación y sus decisiones pertenecen sólo a ellos. “En la riqueza de la pluralidad prevalece el principio de unidad, democracia y autonomía”.

Al rendir el Informe General de Actividades de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical, correspondiente al periodo mayo-septiembre, Cepeda Salas destacó la certeza laboral mantenida en los últimos meses y agradeció “la solidaridad y compromiso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el magisterio y sus derechos laborales”.

Señaló que el SNTE ya inició la ruta para generar las condiciones educativas, sindicales y sociales que permitan entregar buenas cuentas cuando concluya la negociación del Pliego Nacional de Demandas 2022.

Lee también Maestros de la CNTE en Michoacán no regresan a clases, exigen pago de quincenas atrasadas

“La unidad que nos cohesiona es la fortaleza necesaria para afrontar cualquier desafío. ¡Vamos por mejores salarios, vamos por la reforma al sistema de pensiones, vamos por la reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros!”.

En cuanto a la rendición de cuentas, Cepeda Salas dio a conocer que durante estos meses se han destinado recursos a mejorar sedes sindicales de secciones que lo requerían y para apoyar individualmente a agremiados afectados por la pandemia y desastres naturales.

jabf/rmlgv