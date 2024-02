A unos días de que inicien las campañas presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con base a lo que escucha en la calle la gente está “muy contenta” con la llamada Cuarta Transformación y quiere que continue para que siga desterrando la corrupción.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que ya “no hay bandidaje oficial” y eso es lo que tiene “enojadísimos” sus opositores por lo que llamó a que se serenen pues además “ahí vienen las elecciones”.

“Ya no hay corrupción, no les gusta esto a los conservadores corruptos que yo les diga, pero miren, pañuelito blanco, no les gusta, ya no hay bandidaje oficial, ni corrupción, ni impunidad, por eso están enojadísimos pero que se serenen.

“Además ahí viene las elecciones, si no les gusta la transformación tienen la posibilidad de apostar a retrogradar, como los conservadores, como los cangrejos. Nada más que según lo que escucho en la calle la gente está contenta con la transformación, está muy contenta y lo que quiere es que se siga desterrando la corrupción”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que en sexenios pasados la corrupción no era pandemia, sino una peste.

“Nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes”, agregó.

