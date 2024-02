El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que el próximo 2 de junio habrá elecciones limpias y libres, porque se va a respetar la voluntad de los ciudadanos.

Al recordar que como opositor fue objeto de los “fraudes electorales”, el Jefe del Ejecutivo señaló que ahora como gobierno no pueden hacer lo mismo que esos “farsantes, corruptos, representen da la oligarquía” que solo usan la democracia de parapeto, en el discurso, porque solo quieren que dómine la oligarquía.

“La democracia es poder del pueblo, y ellos quieren poder sin pueblo, eso es su democracia, esa es la diferencia de fondo”.

El Mandatario convocó a toda la ciudadanía a ayudar a que las elecciones sean limpias y libres.

“Que no haya compra de votos, que no haya carrusel, ratón loco, que no voten los muertos, que no haya urnas embarazadas, que no haya apagones cuando están contando las boletas. Eso era lo que había”, recordó.

