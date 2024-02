El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este miércoles a los organizadores de la Marcha por la Democracia, que se llevó a cabo el pasado domingo, como “reverendos hipócritas”.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal los acusó de haber participado o de haber guardado “silencio cómplice” cuando su movimiento, siendo oposición, enfrentaba campañas de desprestigio.

“Estos que se manifestaron ahora como paladines de la legalidad, defensores de la libertad y la democracia, reverendos hipócritas. Todos ellos participaron o guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que ahora que se viven otras circunstancias y campañas como #AMLOPresidenteNarco, no tienen ninguna importancia y “no hacen mella” en la población.

“Esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias porque ha habido reacomodos, ya es una nueva realidad no se puede poner vino viejo en botellas nuevas. Ya esto no tiene ninguna importancia, no hace mella”, dijo.

