"¿Y yo qué?", Ricardo Monreal cuestiona a PVEM por tener a sus gallos rumbo a 2024

“¿Y yo qué?”, cuestionó el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, a diputados del Partido Verde, tras afirmar que al interior de la Cámara de Diputados, ya cada quien tiene a su gallo.

“Aquí ya están divididas las bancadas, unos con unos y otros con otras, ¿y yo qué?, ojalá que saque, aunque sea uno de aquí”, declaró.

Durante su participación en la reunión plenaria de ese partido, aseguró que eso no le preocupa, pues lo grave sería que haya división.

“Pero les puedo decir en honor a la verdad, a mí no me preocupa, no me preocupa eso porque lo que me preocuparía es la división, que con el tiempo te molestes porque me saque una fotografía, '¿oye, de qué lado estás?', 'pues en el movimiento', '¿pero te sacaste una foto con Adán?', ¿y cuál es el problema? Me tomaré foto con los cuatro, y yo soy un representante de bajo perfil y en su momento me pronunciaré”, sostuvo.

Lee también: En 2024 el PVEM hará la diferencia, asegura su dirigente nacional

Monreal Ávila, dijo que tiene buena opinión de los cuatro candidatos que aspiran a suceder al Presidente.

“Por ejemplo del Canciller creo que es el mejor que ha tenido México, la política exterior está en su mejor momento, de Adán Augusto creo que es un excelente interlocutor, tenemos una relación que nos permite elevar el nivel de la discusión y el debate, y con la doctora Claudia Sheinbaum le tengo respeto, creo que ha hecho un excelente trabajo, ya quisiéramos tener la seguridad que tiene la Ciudad de México, mientras que de Fernández Noroña yo siempre he dicho que es de las personas más cultas”, declaró.

El senador afirmó que su activo político es tener amigos en todas partes, pues ha estado en todos los partidos políticos: “He estado en todos los partidos, es parte de la experiencia política, a mí no me da pena porque en todas partes tengo amigos”.

Dijo que 27 años de su vida pública la ha pasado en las Cámaras: “Fui coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, fui Coordinador de los Senadores del PT, fui vicecoordinador de los senadores del PRD, y fui vicecoordinador de los diputados de Morena, y para su sorpresa, muchos no lo saben, pero fui candidato del Verde”.

Lee también: En CDMX se está replicando "en chiquito" lo que AMLO está haciendo en el sureste: Sheinbaum

El líder guinda, detalló que en 1997 cuando renunció al PRI, el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era dirigente del PRD, le ofreció la candidatura.

“El PRD tenía 5% de los votos y el PRI el 70% en mi estado Zacatecas, bueno en el 97 fui candidato a gobernador por una alianza PRD-Verde, por eso tuve una alianza con el verde siendo gobernador de 1998 a 2004”, expuso.

Durante el encuentro, el legislador entregó a las y los legisladores un documento compilatorio de iniciativas y minutas aprobadas y pendientes en el congreso, así como un texto que conforma su proyecto de nación, el cual les pidió analizarlo, y en su caso, respaldarlo.

Con información de Otilia Carvajal

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rmlgv