La excandidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerció violencia política de género en su contra.

Sin embargo, lamentó la ineficiencia y tardanza de las autoridades en resolver el asunto antes de la jornada electoral, así como la ausencia de sanciones contra el mandatario.

“El Tribunal Electoral determinó que el Presidente @lopezobrador_ ejerció violencia política de género en mi contra. Celebro la decisión, pero lamento la ineficiencia y tardanza de las autoridades de no haber resuelto el asunto previo a la jornada electoral. Tampoco estoy de acuerdo en que no hayan impuesto ninguna sanción para @lopezobrador_, ni siquiera el pago de una multa. Esto no se acaba aquí”, declaró.

La Sala Especializada del TEPJF acreditó la responsabilidad del presidente López Obrador por comentarios realizados en 11 conferencias matutinas que la senadora denunció como violencia política de género. Entre las declaraciones del presidente, se incluyó la afirmación de que Gálvez obtuvo la candidatura “por decisión de un grupo de personas con poder político que la designaron para utilizar su imagen como una mujer de pueblo, y que con ello pretende causar simpatía en el electorado”.

Estas manifestaciones fueron consideradas por el tribunal como violencia simbólica, con el objetivo de menoscabar los derechos políticos de Gálvez, basándose en su condición de mujer e indígena. Además, se señaló que los comentarios refuerzan estereotipos de inferioridad o dependencia, negando su autonomía y trayectoria como funcionaria pública.

