Analistas políticos como Mauricio Merino Huerta y Hernán Gómez Bruera coincidieron en que los principales factores de la derrota de la oposición en las pasadas elecciones, fueron una fallida alianza entre PRI, PAN y PRD, y una candidata que no representaba a la ciudadanía, pero sobre todo una estrategia errónea enfocada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, el analista José Antonio Crespo Mendoza consideró que la derrota se debió a que hubo una “elección de Estado”, lo que puso a la oposición en desventaja.

“De hecho, Xóchitl Gálvez empezó su campaña mucho después que los candidatos morenistas, porque ellos iniciaron tres años antes y la oposición se tardó mucho en escoger a su candidata”.

Lee también: Hablo "claro, fuerte y asertivo”: Marko Cortés niega haber gritado a Xóchitl Gálvez tras felicitar a Sheinbaum

Señalaron que esos partidos influyeron de manera negativa en la elección y que los resultados electorales son una muestra que avecina un nuevo sistema de partidos, pues los institutos políticos de oposición, salvo MC, han dejado de ser opción para la ciudadanía.

Para Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara, el principal error de la oposición fue unirse en una sola coalición que cargaba todos los males y desprestigio acumulado.

“Le dieron la razón a López Obrador cuando decía que todos eran lo mismo”, advirtió Merino, y agregó que a los partidos contrarios al gobierno tampoco les quedó claro qué ofrecían al electorado diferente a Morena.

Lee también: "Alito" Moreno se reúne con diputados y senadores del PRI electos; delinean estrategias para próxima legislatura

“Cuando uno revisa las plataformas políticas que presentaron son distintas, sólo el PRI puso una pequeña entrada para decir cuál era el propósito compartido, todos los demás se fueron por su lado, era un proyecto común para derrotar a AMLO, pero no para proponer un gobierno nuevo”.

El analista político Hernán Gómez aseguró que PRI, PAN y PRD “fueron absolutamente erráticos en su planteamiento de que Xóchitl Gálvez supuestamente era una candidatura ciudadana, que se quería deslindar de los partidos, como que empezó tomando distancia y luego los partidos pareciera ser que como que le comieron el mandado y se impusieron”.

Consideró que la gira a España de la entonces aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, previo a las campañas, no influyó en su mal desempeño, sino que la legisladora hizo una campaña negativa.

“Me parece que la candidata no supo dar una buena imagen. No fue buena en los debates. Teníamos más expectativas en Xóchitl cuando apareció. Pero en campaña ni siquiera logró explotar sus ventajas. O sea, Xóchitl es mucho más simpática, más graciosa y cuando le preguntas a la gente a quién invitarías a una fiesta o a quién, pues respondían que Claudia. Entonces, todo el profesionalismo, la disciplina, la consistencia que se le vio a Claudia no se le vio a Xóchitl. Ni siquiera en el tipo de crítica que le hacían al gobierno. Fueron erráticos hasta en eso”, precisó el analista.

Lee también: Impugna Xóchitl Gálvez elección presidencial; pide que AMLO sea sancionado por intromisión

Gómez opinó que la frase de Gálvez Ruiz respecto a que “había que estar muy güey para llegar a 60 años y no tener un patrimonio propio”, fue demoledora, porque demuestra que vive en una torre de marfil. Decirle eso a los jóvenes en este país que no tienen posibilidad absoluta de acceder a un crédito para tener una casa propia, es insultante”.

Crespo agregó que con el paso de los días se vio que PRI, PAN y PRD no apoyaron con todo a su candidata presidencial, pues no le permitieron a ella y a su equipo en dónde poner los espectaculares, pero sobre todo no darle más recursos para que en los spots saliera ella y no los candidatos o líderes de los partidos.

“Por lo visto no le dieron todo el apoyo que se requería tanto financiero, mediático, como político para que ella pudiera figurar y ser más conocida, eso es parte de los errores de la oposición. Pero sobre todo las negociaciones que hizo Marko Cortés en Coahuila desprestigiaron mucho al PRI y al PAN”.

Mauricio Merino dijo que el principal error de la política hidalguense fue aceptar su designación sin competencia interna, pues al desplazar a los demás competidores, en especial a Beatriz Paredes (PRI), fue un error muy alto, porque no podía señalar que era candidata de la sociedad civil, “pero de los partidos también, era un contrasentido desde el minuto uno”.

“Después defender los programas sociales del Presidente y decir que ella iba a dar más, parecía una subasta a ver quién da más, no, muy mal, Gálvez nunca dio una propuesta distinta”.

Marcas de partidos negativas

Merino aseguró que tal fue el peso negativo que tuvieron los partidos que a la candidata de oposición le costó el 2 a 1 en los votos.

“El 2 de junio concluyó un largo periodo del sistema de partidos en México, inexorablemente vendrá una recomposición del sistema de partidos. De hecho en los próximos años no serán los partidos los protagonistas en la agenda pública que no sea la oficial, el protagonismo lo van a recuperar los movimientos sociales, los grupos universitarios, estos partidos están en su fase final”.

Dijo que es evidente que si un liderazgo político quiere triunfar en las elecciones tiene que dar el brinco a Morena. “Cuando empiece el gobierno de la doctora Sheinbaum, muchos opositores y críticos van a acabar cercanos al nuevo gobierno”.

Añadió que las marcas PRI-PAN se evidenciaron como un lastre para la campaña de Gálvez; sin embargo, a mediano plazo no ve el surgimiento de nuevos institutos políticos.

“Puede ser que el PRD intente hacer alguna agrupación política nueva, algún partido. El PRI yo creo que se va a ir desfondando hacia Morena, va a continuar el éxodo de priistas hacia Morena. Se va a ir consolidando más Movimiento Ciudadano. El PAN no creo que renuncie a sus siglas, es muy pronto para saberlo.

“Más bien partidos viejos que se están fortaleciendo. Movimiento Ciudadano, Partido Verde. Más bien ahorita lo preocupante es el crecimiento que está teniendo el Partido Verde, que es un partido negocio que va a venderle muy caro su alma a Claudia Sheinbaum y hay que ver hasta cuándo se mantiene leal”.

Crespo dijo que de los actuales partidos no surgirá un nuevo sistema, porque es incierto qué vaya a pasar con PAN y PRI, tratarán de recomponerse del desprestigio que tienen, pero no le generarán ningún desafío a Morena en mucho tiempo.

“Tiene que surgir un nuevo partido, a lo mejor de entre ellos mismos, un nuevo partido de entre grupos ciudadanos con políticos respetables, lo cual se ve muy complicado, porque con las leyes que el gobierno aprobará a su favor podría pasar muchos años Morena como partido gobernante como sucedió con el PRI, no 70 años, pero muchos años sí”.