Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, afirma que en términos partidistas y electorales “quizá se tenga que hacer una pausa y un alto en el camino” en la alianza con el PRI, cuya coalición le dio más pérdidas que victorias en la elección del pasado 2 de junio.

En entrevista con EL UNIVERSAL reconoce que luego de los comicios federales su partido no puede hacer como que no ve y no oye, y en su lugar, los panistas necesitan ponerse de pie y abrir por completo las puertas del partido a la ciudadanía.

Señala que la próxima dirigencia tendrá quizá el mayor reto en la historia del PAN, que implica ir cuesta arriba y buscar el apoyo de ese México profundo “que hoy ni nos voltea a ver”, y agrega que aunque es una tarea monumental, le encantaría encabezarla.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Baja, advierte que pese a los cambios que vengan, el albiazul no puede ni debe soltar sus causas, porque son las que les dieron el respaldo de más de 10 millones de votantes.

“Tenemos que entender, con mucha humildad y capacidad de reflexión, que lo que nosotros observamos como errores de este gobierno, no es algo con lo que coincide la gran mayoría de la gente”, reconoce.

Romero Herrera apunta que una cosa es reconocer el resultado y otra muy distinta remarcar que la elección se desarrolló sin condiciones de equidad y en medio de muchas irregularidades.

El líder panista explica que, por disposición estatutaria, la actual dirigencia tiene que concluir en el segundo semestre de 2024: “Evidentemente me encantaría poder dirigir al PAN y absolutamente consciente de que sería en una de las circunstancias más difíciles que quizá haya vivido el PAN, quizá incluso más difícil que hace seis años, pero también estoy convencido que el panismo va más allá de mí en lo individual, que tenemos que entrar a un proceso reflexivo, y después de reflexionar y de decirnos todo lo que nos tengamos que decir, nos tenemos que levantar y nos vamos a levantar”, declara.

Para el líder albiazul, el PAN se tiene que unir a la sociedad y convertirse en un partido más abierto, sin que esto implique abandonar sus causas.

“Nosotros no vamos a soltar nuestras causas porque las hemos defendido por auténtica convicción, creemos que no se debe de destruir a la autoridad electoral y si se pretende destruir la autoridad electoral, nosotros vamos a seguir votando en contra por convicción, no por números, si se pretenden elegir los cargos judiciales en elecciones, nosotros vamos a estar en contra. Nosotros creemos que no se debe militarizar la seguridad pública, en todo eso seguiremos firmes, pero también entendemos que el PAN tiene que construir una agenda social”, expone.

Esa agenda social, detalla, deberá tocar lo más profundo de México: “Que es un México con el que quizá no hemos podido acercarnos como PAN, decirlo con toda humildad, hay un México que no nos voltea ni a ver y tenemos que salir a acercarnos a ese México profundo”.

Sobre la pertinencia de continuar o no con la alianza PRI, PAN, PRD, Romero Herrera señala que “sin duda” ese tema debe estar entre las primeras grandes reflexiones.

“Yo haría una clasificación, porque creo que en términos legislativos, dados los números que se dieron, por supuesto que todo lo que pueda configurarse como un bloque de contención es algo que tenemos que hacer; sin embargo, en términos partidistas y en términos electorales, quizá se tenga que hacer una pausa, un alto en el camino y reflexionar con todos sus pros y sus contras, si este es un momento en donde tenemos que apostarle cada uno por su propia identidad”, consideró.

El diputado cree que es una “magnífica idea” abrir el proceso para renovar la dirigencia a la ciudadanía, aunque reconoce que ello implica modificar los estatutos del PAN.

“Apertura total, eso es lo que pretendemos, debemos abrirnos por completo y lo que tenemos que hacer es verificar la pertinencia normativa, hoy lo que tenemos más cercano a un método abierto es el voto de la militancia, tenemos que checar la posibilidad legal para que el proceso pueda tener un método abierto”, expresa.

Romero Herrera aprovecha para invitar a todos los ciudadanos que participaron en la Marea Rosa a integrarse al PAN, y asegura que su instituto renacerá y seguirá más vivo que nunca: “El PAN lleva casi 85 años en la vida democrática de México, nosotros vamos a levantarnos porque vamos a seguir trabajando por México”, confía.