Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), advirtió, principalmente a los jóvenes, de los daños que pueden causar los vapeadores, que contienen sustancias ocultas como linalol, usada como insecticida contra cucarachas y moscas.

En la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Svarch presentó una campaña en contra de los vapeadores, con música urbana para advertir principalmente a los jóvenes.

“No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar, el vape te corta la vida, no te la fumes, ¡déjalo ya, ya!”, se escucha en la campaña contra los vapeadores.

“Armando, el chico de mi barrio le metió duro al vapeo y se queda sin aliento a cada rato” y “¿Te acuerdas de Maricarmen? Le vapeaba y le vapeaba, ahora no puede reírse se le cayeron tres dientes”, se escucha.

“Y ahora viene llorando, la muerte de su Chencho, su perro intoxicado por comerse el vapeador entero. Víctor, el chico más guapo de la cuadra, de dicen ‘cara quemada’, le explotó aquel vapeador que tanto amaba”, dice también la canción.



Veneno con sabor a golosinas. Más de 30 sustancias ocultas.

No hay nada más que decir.

No hay nada más que ocultar.

El vape te acorta la vida, no te lo fumes

¡Déjalo ya!

Una colaboración entre @CanalOnceTV y @COFEPRIS para exhibir los daños de los vapes. pic.twitter.com/S35RY57nHQ

— Carlos Brito (@carlosbritolav) October 18, 2022