Vacunas de CanSino envasadas en México, destinadas a zonas rurales: SSa

Convidecia, del laboratorio CanSino, será integrada de manera casi inmediata a la Estrategia Nacional de Vacunación contra la Covid-19, dio a conocer la Secretaría de Salud.

Al ser la primera de una sola dosis que se recibe en el país, se enviará primero a las zonas del país más alejadas, aunque también se incluirá a algunas ciudades capitales.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que se determinó destinar las primeras 955 mil dosis liberadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a las zonas rurales precisamente porque esta vacuna es más fácil de transportar y utilizar.

“Ya se incluirán algunas capitales y por su factibilidad, son de una sola dosis, no requieren ultra congelación, tener un avance sustancial en las zonas rurales y más alejadas, donde no se necesita tener una cadena de frío tan exigente. No se va a descuidar la cadena de frío, simplemente es más fácil de usar porque requiere de 2 a 8 grados, y no a menos 70 o a menos 20 grados”, dijo.

Esta es la primera vacuna que requiere una sola dosis que se utilizará en el país; requiere un tiempo de espera de 15 días para lograr su eficacia, de acuerdo con los distintos ensayos clínicos que se han realizado sobre Convidecia.

