"Va por México" presenta moratoria constitucional

Ante la “intromisión” del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo y la “cerrazón” al diálogo con la oposición por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador, la coalición Va por México presentó una “moratoria constitucional” para no avalar ningún cambio a la Constitución en los dos años que le quedan a esta 65 Legislatura del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa junto con sus aliados del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y PRD, Jesús Zambrano, el líder del PAN, Marko Cortés, detalló que durante el tiempo que resta a esta Legislatura los grupos parlamentarios de esos tres partidos no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Carta Magna.

“Ante la urgencia de preservar nuestra República, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la ciudadanía a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal tanto a nivel local como federal que ponga en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir”, resaltó.

Marko Cortés denunció que Morena y sus aliados han ignorado no solamente la opinión y puntos de vista de los legisladores, sino también de los expertos, especialistas, académicos y ciudadanos en general que han participado en los ejercicios de parlamento abierto, lo que ha dado como resultado una simulación por parte de los diputados y discusiones monotemáticas con sesgos ideológicos.

“El Presidente de la República y sus brazos ejecutores en el Congreso de la Unión han demostrado una actitud intolerante, de cerrazón y aversión a la deliberación democrática y a los procesos constitucionales de discusión y aprobación de leyes y reformas”, enfatizó.

El dirigente del Acción Nacional subrayó que entre las iniciativas presidenciales que serán vetadas desde ahora están la reforma electoral y la de la Guardia Nacional para incorporar a ese cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Aseguró que PAN, PRI y PRD estarán muy alertas para impedir que se aprueben iniciativas que violen la Constitución, “y en esos casos continuaremos recurriendo a los mecanismos de control constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Anunció que la oposición responsable continuará impulsando diversas iniciativas a la legislación secundaria que mejoren en cualquier aspecto la calidad de vida, de salud, económica y de seguridad de los mexicanos, y todos aquellos otros temas que fomenten la democracia.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la vicecoordinadora del Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, sostuvo que no le extraña porque PRI, PAN y PRD ya venían bloqueando reformas constitucionales; sin embargo, advirtió que es muy irresponsable que cancelen el trabajo legislativo.

“No me extraña lo que dice ese trío de chiflados, ya no podemos confiar en lo que argumenten o en lo que digan porque su estratega también anda desvariando. Con ellos no puede haber claridad y es muy irresponsable que cancelen casi el trabajo legislativo nada más porque están en su capricho de querer imponerse cuando no tienen la correlación necesaria para esto”, declaró.

La legisladora lamentó que se pretenda rechazar todas las reformas constitucionales de tajo, pues, “más allá de sus posturas electorales o electoreras”, la Cámara de Diputados tiene temas muy importantes que resolver.

Manuel Robles, diputado de Morena, consideró que la intención de bloquear las reformas constitucionales “no es nueva, ya llevan en moratoria constitucional un buen rato”.