Urgente que Comisión Bicamaral de Seguridad exija investigar caída de helicóptero: PAN

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, urgió a que se reúna la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y se lleve a cabo una investigación meticulosa y responsable que ayude al esclarecimiento de los hechos, aún no aclarados, sobre el desplome del helicóptero de la Marina en Los Mochis, Sinaloa, en el que viajaban 15 marinos que participaron en la captura de Rafael Caro Quintero, de los cuales 14 fallecieron.

“La Secretaría de Marina y la Presidencia de la República han descartado que haya sido un atentado, pero, a tan poco tiempo de la tragedia, es apresurado concluir que haya sido un accidente. Lo que pasó es muy grave y amerita una investigación meticulosa y responsable”, indicó.

Explicó que la Comisión Bicamaral del Congreso mexicano es el órgano facultado para deliberar sobre asuntos de seguridad nacional y los militares tienen el derecho de externar sus inquietudes sobre esta investigación y sobre la estrategia de seguridad nacional en su conjunto.

“Los mexicanos merecen conocer la verdad, pero, sobre todo, las Fuerzas Armadas de nuestro país merecen tener la certidumbre de que su trabajo heroico será protegido por el Estado mexicano. De haber dolo en estas muertes, no deben quedar impunes”, puntualizó.



La vicecoordinadora del PAN en el Senado aseguró que los marinos que perecieron en el accidente merecían también los más altos honores en sus funerales ya que es una tragedia humana e institucional que 14 miembros de un cuerpo de élite hayan fallecido en estas condiciones.

“Es ofensivo y preocupante que el Presidente de la República, quien es Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no haya encabezado el funeral; que no haya acudido ni siquiera en su representación el Secretario de Gobernación; que no haya hecho una pausa en sus actividades electorales para reconocer a quienes dieron la vida por la seguridad de nuestro país. ¿Será que no quiso hacer enojar a los delincuentes?”, cuestionó.

López Rabadán dijo que “podemos tener diferencias con el gobierno, podemos no compartir su posición pública, pero también estamos del lado de 14 mexicanos que murieron en el cumplimiento de su deber”.

Eso que el Presidente no ve, sí lo vemos los mexicanos: vemos a 14 marinos que dieron su vida para que nosotros podamos vivir tranquilos. Merecen honor y agradecimiento, concluyó la legisladora federal.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr