Urgen a resolver conflictos de pueblos

Zacatecas.— Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), planteó la urgencia de resolver los conflictos electorales de los pueblos originarios entendiendo su realidad y no sólo basándose en la anulación de comicios cuando se viola el voto universal.

Informó sobre los esfuerzos de los órganos electorales para garantizar el acceso a la justicia a grupos vulnerables al dictar la conferencia magistral La perspectiva intercultural en el ámbito jurisdiccional electoral.

El ponente manifestó la importancia de juzgar con perspectiva de género intercultural, de ahí que refiriera el debate nacional generado por que la aplicación del principio “sufragio universal violado, luego anulado” no toma en cuenta la realidad de pueblos y comunidades.

Aclaró que no es suficiente la aplicación de los esquemas para resolver conflictos electorales buscando aumentar las estadísticas de casos resueltos, “pues el juez no estará a gusto con la resolución cuando llegue el quinto incidente de incumplimiento, cuando las autoridades no puedan hacer que se vote”.

Señaló que la Sala Superior del TEPJF pondera cada caso, analiza las razones, busca mediación y trata de encontrar una solución que parta de la misma comunidad.

Las apreciaciones del integrante de la Sala Superior del tribunal electoral federal se dieron durante su visita a Zacatecas para participar en la firma de un convenio de colaboración entre el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez) y la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales (AMMEL) de los Estados Unidos Mexicanos, A.C.