UNAM. Con ataques, “el Presidente busca incidir en la sucesión de Rectoría”: académico

Para Arturo Erdely, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, por más de 25 años, los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tienen como propósito incidir en la sucesión del rector Enrique Graue Wiechers, quien será relevado del cargo en noviembre de 2023.

“Ese es su estilo y es claro lo que busca: influir en la sucesión del rector, como quiere incidir en el Instituto Nacional Electoral, en los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora pretende meterse en la renovación de la rectoría de la UNAM”, señala.

El académico asegura que el Ejecutivo federal utiliza el golpeteo político contra aquellas instituciones “que aún huelan a autonomía, llámese la UNAM, el INE, el INAI o Poder Judicial. Todo aquello que tiene autonomía, le molesta al presidente y por eso sus ataques”.

¿Qué es lo que se busca con estos continuos ataques a la UNAM?

Busca lo mismo que con el INE. Es decir, el golpeteo contra el INE sigue y va a seguir aumentando porque habrá renovación de varios consejeros, incluyendo a su presidente, el próximo año. Entonces, es ir golpeando para debilitar y poner a uno de sus incondicionales. Esto mismo quiere hacer en la UNAM. Hay cambio de rector en 2023 y de ahí que López Obrador quiere incidir en ese proceso. Este es un golpeteo político puro.

Consultado por EL UNIVERSAL, Erdely comenta que en la Universidad existe una total libertad de expresión, “y yo como académico he sido muy crítico a asuntos fuera y dentro de la UNAM. En ningún caso he tenido algún tipo de sanción, represalia o llamada de atención”.

Asegura que en esta institución hay gente de derecha, de izquierda, de centro, incluida radical.

“La UNAM es diversa y heterogénea. Todo mundo se expresa con libertad y eso es lo que hace muy valiosa a la Universidad. No hay una corriente de pensamiento que predomine en nuestra universidad. Quizá lo que quiere el Presidente es que exista una predominancia a favor de su gobierno como la está queriendo imponer en el resto del país”, agrega.

¿Estas críticas afectan a la UNAM?

En lo académico no, porque la Universidad tiene una historia y una trayectoria que va mucho más allá de López Obrador. Así que por mucho que la ataque, la UNAM tiene tantos años de existencia, tanta trayectoria y solidez que no le afectan estas críticas.

Puede afectarle en su presupuesto que se etiqueta desde la Cámara de Diputados. Entonces, así como ha buscado debilitar al INE estrangulando su presupuesto. Lo mismo podría suceder con la UNAM. Afortunadamente, no ha sucedido, pero como ya habrá cambio de rector no me extrañaría que le recorten recursos a manera de represalias.

