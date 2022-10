Tren Maya no es una crónica de un fracaso y el tiempo lo demostrará; Torruco Marqués

“El Tren Maya no es una crónica de un fracaso y el tiempo lo demostrará”, así lo aseguró este jueves el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien defendió a capa y espada dicha obra, que en 2023 tendrá un presupuesto de 143 mil millones de pesos.

Durante su comparecencia ante legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados, el funcionario reconoció que la obra ha enfrentado un sin número de amparos que han retrasado su construcción; sin embargo, sostuvo que el resultado será exitoso.

“El Tren Maya no es una crónica de un fracaso, ese tipo de comentarios, y lo comprendo, es parte de la obligación de la oposición que respetamos totalmente. Esa crónica será de éxito, tendremos ferrocarriles una vez más, lamentablemente en el pasado se concesionaron, ahora tendremos un gran circuito que será un éxito y el tiempo lo demostrará”, declaró.

Lo anterior en respuesta del cuestionamiento de la diputada panista, Paulina Aguado: “Les advertimos que el Tren Maya era la crónica de una muerte anunciada, y ahora están renunciando los contratistas por los incrementos exponenciales de costos causados por licitaciones al vapor, no hay presupuesto que alcance para construir el Tren Maya en los terrenos arcillosos y cavernosos por los que se pretende pasar, el Tren Maya ya ha causado un macrodaño ambiental y un gran agujero en la economía de México, y para el 2023 nos va a costar 143 mil millones más”

La diputada del PRD, Laura Lynn, dijo que hoy todo el dinero está concentrado en unas pocas obras, siendo el Tren Maya la más cara de este sexenio; “y lo peor, tiene un gran riesgo de no construirse por los problemas que tienen en el tramo cinco”.

Torruco Marqués insistió en que no será así, y detalló que lo mismo le dijeron al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Esa crónica fue la misma cuando se hizo el corredor turístico de Reforma cuando el hoy Presidente era Jefe de Gobierno, cuando hizo la remodelación del centro histórico fue la misma crítica, y más se intensificó con el segundo piso que también decían “elefante blanco”, “está condenado al fracaso”, pues terminó en que todos los gobiernos de los diferentes partidos tomaron el ejemplo de los segundos pisos, con una diferencia, que en el segundo piso del entonces jefe de gobierno no se adquirió deuda y no hay peaje, y en los demás segundos pisos sí se adquirió deuda y sí hay peaje, entonces, insisto, el Tren Maya será una crónica de éxito”, aseveró.

La diputada Carolina Beauregard, del PAN denunció que los pueblos mágicos están quedando en el olvido, pues 98% de los 145 mil 500 millones que en 2023 se destinarán a la Sectur, 98% va al Tren Maya y solo 2% para el resto de los proyectos.

“Necesitamos diversificar la inversión en materia turística, estoy segura que no es un tema de usted sino del Presidente, ojalá que para 2023 usted escuche a esta comisión y pida al Presidente que se modifique, debe volver el recurso para los pueblos mágicos”, declaró.

En el mismo sentido, Paloma Sánchez, del PRI, dijo que “es un desperdicio” tener en la Sectur a “un gran hombre tan preparado y con tanta experiencia en este sector en el peor gobierno con los peores resultados, ojalá lo escucharan más y pudiera decidir más en su secretaría”.

En respuesta, el Secretario detalló que el Tren Maya permitirá diversificar al turismo, pues los visitantes solo llegan a seis de las 253 plazas de vocación turística, que son Cancún, Ciudad de México, Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey.

“El Tren responde a la diversificación del turismo en México, pasará por 195 atractivos de alto impacto, beneficiará alrededor de 15 pueblos mágicos, se está revitalizando el mundo Maya, todo el mundo habla del mundo Maya pero sin conectividad no hay mundo maya, nuestra meta es elevar el gasto per cápita y sobre todo la captación de divisas, de esa forma vamos a ir diversificando el producto para no centralizarlo en seis plazas de vocación y de esa forma darle oportunidad a las 253 plazas de vocación turística que existen en el país de los cuales hay 232 pueblos México”, explicó.

A la defensa también salió el diputado Leobardo Alcántara, del PT, quien recordó que de 2019 a 2020 “se han llevado a cabo 144 obras en pueblos mágicos a través de la Sedatu, con una inversión de más de 3 mil 200 millones de pesos”.

Al retomar el uso de la voz, Torruco Marqués señaló que el modelo de desarrollo turístico del pasado “fue ideal en su momento”; sin embargo, expuso, año con año se fue deteriorando y se fueron abandonando determinadas obras: “En cada administración hacían borrón y cuenta nueva y se dejaron abandonadas diversas obras, entonces, parte de la nueva estrategia fue consolidar lo existente, ahí es cuando inicia el gran programa de transversalidad”.

Ahora, señaló, no solo se invierte en el Tren Maya, sino que también se han desarrollado otras obras como la creación de un Muelle en San Blas, Nayarit, San Blas, y la instalación de un transbordador para visitar las Islas Marías, así como la construcción del acuario más grande de América Latina, en Mazatlán, Sinaloa.

De la bancada de Morena, la diputada Ivonne Morales, dijo que el Tren Maya es un esfuerzo por saldar la deuda histórica con el sur sureste del país, que generará más de 500 mil empleos durante su construcción; “es un ambicioso proyecto y la obra más emblemática de este gobierno que llevará progreso a Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán”.

