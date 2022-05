El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará un recurso −en otra instancia− para que no proceda el amparo que otorgo un juez para detener la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

“No tiene fundamento (el amparo), este es un asunto politiquero, quienes no quieren que se lleve a cabo la obra son pseudoambientalistas financiadas por gobiernos extranjeros, hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos”.

En conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que pese a este recurso, se cumplirá en tiempo y forma con la obra.

“Estamos seguros de que la obra va a continuar…. No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación”.

Aseguró que el tema de fondo es interés de empresas como Xcaret y Vulcan, "una empresa de Estados Unidos que está causando una catrastrofe ecológica" en Quintana Roo.

Acusó que sus adversarios han usado a actores para armar una campaña en contra del proyecto.

