Tren Maya: AMLO asegura que no existe ningún amparo que suspenda construcción del Tramo 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ningún amparo que suspenda la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, solo hay “un escrito” que todavía no resuelve el poder judicial.

“No hay suspensión, no existe, ayer me preguntaron eso, es un escrito que todavía no resuelve el juez”, dijo el Mandatario en una entrevista que fue difundida por las redes sociales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

El presidente López Obrador realiza una gira de trabajo por esa entidad como parte de la supervisión que realiza cada 15 días en el Tren Maya, uno de las obras prioritarias del actual gobierno.

“Estoy viniendo a Quintana Roo cada 15 días, porque tenemos que supervisar la obra del Tren Maya va avanzando y se va a inaugurar en diciembre de este año”.

Señaló que están trabajando muy bien las empresas, los ingenieros militares y la gente de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán están apoyando el Tren Maya.

El pasado jueves se dio a conocer que el gobierno federal deberá detener la tala, desmonte, remoción o destrucción de flora en el trazo que comprende el Tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, luego de una nueva suspensión provisional judicial, derivada de un amparo en contra de las obras, que se han desarrollado ilegalmente, sin el cambio de uso de suelo en terrenos forestales a que obliga la Ley General Forestal.

