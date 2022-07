Tras casos de Luz Raquel y Margarita, Morena culpa a fiscalías y gobiernos anteriores de feminicidios

Morena y sus aliados políticos en la Comisión Permanente culparon a los gobiernos anteriores y a las fiscalías de los estados de los feminicidios en el país, incluidos los más recientes de Luz Raquel Padilla, en Zapopan, Jalisco, y Margarita Ceceña, en Cuautla, Morelos.

La coordinadora del Grupo Plural en el Senado, Nancy de la Sierra, acusó que el feminicidio de Luz Raquel fue resultado de omisiones y de la falta de aplicación de protocolos en la materia.

“La Fiscalía estatal ha emprendido un lamentable proceso de campaña de revictimización contra ella, porque su caso pone de relieve los enormes conflictos y carencias de nuestro país en cuidados, en derechos de las personas con discapacidad y seguridad de las mujeres”, sostuvo.

Benjamín Robles, diputado del Partido del Trabajo, lamentó que los feminicidios recientes sean producto de la descomposición social, lo cual aprovecha la oposición para golpetear al gobierno de la Cuarta Transformación.

Destacó que el presidente López Obrador no dudó en reconocer que el feminicidio ha aumentado, pero que está consciente de sus causas y que su gobierno está trabajando para reducirlo.

“Y no puede esperarse nada más de ustedes compañeras y compañeros de la oposición que, durante años fueron incapaces de frenar la descomposición social que sus propios gobiernos generaron, igual que hoy son incapaces de reconocer su incapacidad de comenzar a hacer algo para sumar contra este flagelo”, puntualizó.



En tribuna, Alfredo Botello, senador del PAN, solicitó sancionar a los responsables del feminicidio de Luz Raquel.

La senadora de Morena, Gabriela López, criticó a la Fiscalía de Jalisco por revictimizar a Luz Raquel, ahora con la suposición de que ella se autoatacó y demandó que este caso no quede impune.

“La obligación de las autoridades es encontrar a la persona que la amenazó, arrestarla y ponerle una pena y a ella protegerla. Pero, lo que no esperaríamos es que la autoridad no haga nada, mucho menos, esperaríamos que la revictimizara para ocultar su omisión criminal. Eso no lo pensaríamos porque sería muy irracional. Pero, eso fue justamente lo que pasó en Jalisco”, afirmó.

El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez, lamentó la actuación de la Fiscalía de Jalisco en este caso, que en el afán de salir a dar una explicación, dijo cualquier cosa.

Aseguró que es muy poco probable que alguien, como lo afirma la Fiscalía de Jalisco, quiera quemarse asimismo y matarse, cuando su preocupación era su hijo que padece Trastorno del Espectro Autista.

“Es evidente que venía sufriendo una serie de ataques, de amenazas, queda muy mal la Fiscalía con esas declaraciones. (…) Espero que de verdad actúen no pensando en su Instagram, sino pensando en la gente, ya son gobierno, ya no están en campaña, tienen que dar resultados. (…) No se vale que volvamos a matar a la víctima, volvamos a ser víctima a su familia”, expresó.

Verónica Camino, senadora de Morena, exigió que se fortalezcan las atribuciones de las fiscalías locales, toda vez que han mostrado irregularidades e incapacidad de su personal para prevenir y resolver estos crímenes.

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, declaró que “matar a una mujer por ser mujer es un crimen monstruoso, que maten a una mujer quemada viva, es francamente incalificable”, y consideró infame la versión de que Luz Raquel se agredió a sí misma.

