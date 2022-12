Tras albazo de Alito, exgobernador de Guerrero renuncia a Consejo Político del PRI

Unas horas después de que el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI aprobó una reforma al estatuto del partido para que Alejandro Moreno Cárdenas pueda permanecer en la dirigencia nacional hasta que concluya el proceso electoral de 2024, el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, presentó su renuncia como integrante de ese órgano partidista.

En una carta dirigida a Moreno Cárdenas en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el exmandatario estatal desmiente que la prórroga a su mandato haya sido aprobada por unanimidad, le pide que deje de cometer trampas y abusos y le reitera que es necesario que evalúe su renuncia al cargo.

“Como ya se lo dije en alguna ocasión y ahora se lo reitero, usted tiene que hacer una valoración de su estadía en el PRI y no seguir generando entornos y circunstancias que nos acercan a las elecciones muy desgastados y que nos precipiten a debacles anticipadas”, le advierte.

“Es mentira que la votación de ayer haya sido por unanimidad, yo no la voté a favor, porque por principio esta reforma ni se anticipó y mucho menos se explicó”, apunta.

Héctor Astudillo asegura que el desgaste del partido no nace hoy, “viene desde hace meses, desde las reformas, también desde otras circunstancias, esos desgastes no son responsabilidad de la militancia, si no de la propia figura de quien encabeza la dirigencia nacional”.

“Hago patente mi renuncia como integrante del Consejo Político Nacional, como un acto de congruencia con mis convicciones políticas, democráticas y morales. Es importante dejar en claro también, mi militancia priista. No puedo convertirme en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas. No creo que nuestro partido y su militancia, merezcan padecer todo lo que hemos vivido en los últimos meses, en donde los escándalos han sido una constante y que sin duda han afectado la imagen de nuestro Instituto Político”, remarca.

En un tono enérgico, el exgobernador guerrerense urge a Alejandro Moreno a dejar de cometer abusos, y de actuar con trampas, y lo emplaza a tener muy claro que se le dio el encargo de presidente de un partido con millones de militantes, con historia y con aportaciones sociales importantes para el desarrollo de México, “no de una secta”, por lo que lo exhortó a alejarse de practicar la frase bíblica, “el que no está conmigo, estará contra mí.”

“El discurso que le escuché ayer, ya no une, solo confronta y divide. Presentó en su participación, más descalificaciones para quienes no están alineados con usted que ideas políticas creíbles.

Urge lealtad, respeto y seriedad”, subraya Astudillo Flores en su carta de renuncia al CPN.

