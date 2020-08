Transmite SEP clases con contenidos distintos a los oficiales

“¿Qué tiene que ver la coma con el punto?”, le preguntó Marley Atziri a su mamá Luz Adriana el lunes, en su primera clase de Matemáticas del primer grado de secundaria. La duda, en lugar de resolverla, se la dejó la producción de televisión incluida en el programa Aprende en Casa II, con el cual la SEP arrancó el ciclo escolar 2020-2021.

El problema llegó porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) transmitió por televisión y YouTube un programa en el cual los conductores, con acento extranjero, intentaban explicarles a los niños cómo resolver multiplicaciones de números enteros por decimales. El problema fue que en lugar de separar los decimales con puntos, como se usa en México, lo hicieron con la palabra “coma” o “con”, términos que se emplean en otros países.

“Fue confuso porque me explicaron de una manera que no entendí. A mí me enseñaron a hacer la multiplicación de manera vertical con el punto: multiplicábamos los números como si no hubiera punto y ya después yo contaba de atrás para adelante para ponerlo”, explicó Atziri.

El tema de la clase para primero y segundo grado de secundaria era “¿Dónde quedó el punto?” y tenía el objetivo de enseñar a los estudiantes a resolver problemas que implican multiplicar números decimales por números naturales. Para lograrlo se transmitieron dos videos: “ Introducción a la multiplicación de decimales” y “Multiplicación de un número decimal por un número entero”.

El problema fue que los conductores en ningún momento hablaron de “puntos decimales”, sino de “comas”.

“Tenemos que multiplicar un número decimal por un número entero”, señaló la conductora con acento sudamericano.

“De la misma forma que en el caso anterior y como lo hemos hecho con los números naturales, multiplicamos 65 coma ocho por cuatro (...) Sólo falta colocar la coma, como en el caso anterior contamos cuántos dígitos son decimales, un espacio decimal contamos de izquierda a derecha, uno. Acá quedaría la coma”, mostró en el video.

La misma situación se repite en el video “Multiplicación de un número decimal por un número natural”, en el que se muestra a otro conductor, esta vez con acento español, que cambia el “punto” decimal por la palabra “con” al explicar la fórmula para obtener el perímetro de un triángulo equilátero.

En los Libros de Texto Gratuitos de la SEP, desde primaria hasta secundaria, la nomenclatura que se utiliza para las operaciones aritméticas con decimales es la de “punto”. Así queda claro, por ejemplo, en el libro Desafíos matemáticos de sexto grado de primaria, donde el ejercicio “¿Qué pasa después del punto?” así lo especifica.

“Por ejemplo —señala uno de los ejercicios sobre el uso de decimales—, si hay dos espacios, lancen dos veces el dado: si salió uno y cuatro, escriban 41 después del punto; es decir: 0.41”.

Rogelio Valdez Delgado, presidente del Comité Organizador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, explicó que desde un punto de vista formal, es correcto utilizar ambos términos; sin embargo, en México en general las operaciones matemáticas y la separación por decimales se escriben con punto.

“No hay una regla que diga que tiene que ser solamente punto, aunque también depende mucho de los países: en Europa se utiliza mucho la coma decimal y nosotros utilizamos más bien el punto. Si en los libros de la SEP dice ‘punto’, y en la televisión están diciendo ‘coma’ pueden generar confusión en los niños. Debe haber cierta consistencia”.

Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, atribuyó la pifia al hecho de que no se generaron contenidos nuevos y se echó mano a los preexistentes, y éstos se adaptaron al contexto.