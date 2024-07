Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) respaldaron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Norma Piña Hernández.

Magdalena Victoria Oliva, Jueza Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas dijo que en dado caso que la ministra presidenta de la Corte tome la decisión de renunciar lo respetarán, pero seguirá siendo su pilar porque ella ha demostrado la valentía que deben tener no solamente como titular, también como mujer.

Ante cientos de trabajadores al interior del CJF, en el estudio Prisma al sur de la Ciudad de México manifestó que cesar a más de 6 mil juzgadores politizará la justicia.

Lee también Suprema Corte informa que ministra Norma Piña sigue trabajando con normalidad, tras versiones de petición de renuncia

Enfatizó que, al controlar al Poder Judicial, se elimina todo contrapeso, y un país sin contrapeso es un vehículo sin frenos.

“Un juez no podría resolver de forma independiente al estar alineado a algún aspecto político.

“Un juez no puede garantizar en esas condiciones las inversiones en México, no puede garantizar el cumplimiento del marco regulatorio, no puede garantizar el cumplimiento de los contratos”, remarcó.

Se reúnen trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Advirtió que la reforma podría poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio en su capítulo 23 donde se establece que México se compromete a crear Tribunales independientes para resolver conflictos laborales.

Lee también Sheinbaum: Más allá de la renuncia de la ministra Piña, el problema es que no actúa el Poder Judicial por la justicia

En su intervención, la magistrada Guillermina Coutiño, del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, expresó que no están defendiendo cargos como lo han manifestado algunas voces.

“Estamos defendiendo unas cláusulas que cuando México se decidió a constituirse fue con cláusulas duras… el Poder Judicial no es un poder político el Poder Judicial es el dique que impide que a cualquier ciudadano de a pie lo puedan detener o puedan expropiar su casa o le puedan cerrar su negocio”, refirió.

La magistrada aseveró que los asuntos tienen que ser resueltos por gente que no le deba nada a nadie y esos son los Poder Judiciales.

“Efectivamente no somos políticos… los que somos titulares sabemos que respondemos por nuestra actuación antes, durante un juicio y también después de la sentencia… El Poder Judicial es independiente autónomo y ahora que nos está dando más oportunidades a las mujeres podemos llegar a los altos cargos como la señora ministra presidenta”, puntualizó Guillermina Coutiño.

Se reúnen trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también Ignacio Mier califica de "ilegales" 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial; "deben reintegrarse a la Tesorería", dice

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr