Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continuarán con los bloqueos en las entradas principales de la Cámara de Diputados, como protesta en contra de la reforma judicial que se discutirá el próximo domingo a las 13 horas en la Cámara de Senadores.

Así lo dieron a conocer esta tarde, pues apuntaron que las guardias en los alrededores de San Lázaro van a seguir para mostrar su rechazo a los legisladores que votarán a favor de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntaron que a partir de las 15:00 horas, algunos trabajadores protestarán en el Senado de la República y los demás continuarán en las puertas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y Puerta Molina. Sin embargo, liberarán los accesos de la calle Emiliano Zapata.

Lee también Protestan trabajadores del Poder Judicial Federal en Sonora; buscan diálogo con los tres poderes del Estado

Durante horas, los manifestantes entonaron las consignas: “Exámenes sí, tómbola no, exámenes sí, tómbola no”, “señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente”, “el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, “México despierta, la dictadura está en la puerta”, “la gente se pregunta: ‘¿y esos quiénes son?’ Somos los guardianes de la Constitución”.

Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores dijo que seguirán en pie de lucha: “Sabemos que no es la última instancia y que todavía tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a lo nivel nacional sino internacional y los agotaremos absolutamente todos, seguiremos en la lucha y no nos vamos a dar por vencidos. Continuará el paro”, declaró a los medios de comunicación.

Lee también “¡Resistencia!, ¡Resistencia!”; continúan protestan en los estados contra Reforma Judicial





mahc/apr