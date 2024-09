Trabajadores extienden protestas al Senado tras aprobación de la reforma judicial

Después de que la Reforma Judicial pasó a manos del Senado de la República, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) llegaron al recinto sede de la cámara alta para manifestarse con el reclamo a los partidos políticos de que “la justicia no se vende”.

Por otro lado, los paristas que se instalaron frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde hace quince días también mantienen bloqueado el perímetro de dicho inmueble y de la Cámara de Diputados pues dicen que resistirán hasta echar para atrás la decisión o, al menos, modificarla.

Pese a que los integrantes del Poder Judicial, a quienes hoy se unieron trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reprochan que los legisladores hayan aprobado en lo general y en lo particular la reforma al poder judicial, advierten que se van a mantener activos y con ánimos de continuar con su lucha.

Lee también “Sí se pudo, sí se pudo”: Crónica de una eufórica aprobación de la reforma judicial que ya estaba “cantada”

“Nosotros seguimos aquí en pie de lucha, sabemos que no es la última instancia y que todavía tenemos algunos aspectos importantes que seguir en lo jurídico, no solo a lo nivel nacional sino internacional y los agotaremos absolutamente todos, seguiremos en la lucha y no nos vamos a dar por vencidos. Continuará el paro”, reiteró Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores.

Agregó que las diversas manifestaciones han dado frutos, pues lograron que los diputados no votaran en la Cámara de Diputados y tuvieran que buscar una sede alterna para hacerlo.

Durante su estancia en los alrededores de San Lázaro, manifestantes sostuvieron que es de suma importancia que permanezcan en esta sede, por lo que esperan que colegas de otras entidades se sumen y mañana protesten en la Cámara de Senadores.

Lee también Protestan trabajadores del Poder Judicial Federal en Sonora; buscan diálogo con los tres poderes del Estado

Al respecto, alumnos representantes del comité de estudiantes de nivel superior contra la Reforma Judicial informaron que el día de hoy sostendrán una reunión urgente en la que se decidirán los pasos a seguir.

Al momento, frente al Senado de la República seguirá la manifestación activa de grupos de trabajadores del Poder Judicial del Estado de México quienes bloquearon Paseo de la Reforma en el cruce con Paris y se prevé que por la tarde lleguen desde Zacatecas.

Trabajadores exigen a senadores de oposición que no se cambien de bancada

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) exigieron esta tarde a los senadores que respeten el voto que la ciudadanía les dio en las urnas y no voten a favor de la reforma judicial.

Lee también Jóvenes a favor de la reforma judicial realizan clausura simbólica de la SCJN; cuestionan color de piel de estudiantes de la marcha del domingo

“Si se ponen a ‘chapulinear’ o cambiarse de bancada los vamos a exhibir porque ellos no tienen que estarse cambiando de partido político para beneficiar a otros partidos y obtener beneficios particulares. Tenemos los nombres y apellidos de todos los senadores de oposición y les vamos a demandar y a exigir que cumplan su mandato”, dijo a medios de comunicación Patricia Aguayo Bernal, vocera de vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Durante una conferencia de prensa en los alrededores de la Cámara de Diputados, la representante expresó que van a continuar con las movilizaciones a pesar de que haya pasado a la Cámara de Senadores.

“Les exigimos, como ciudadanos que respeten el voto que les dimos en las urnas. (…) Para eso fueron electos, para eso, la ciudadanía les dio su confianza y no vamos a permitir que traicionen esa confianza. Vamos a exigir que cumplan con sus obligaciones constitucionales que asumieron”, dijo Aguayo Bernal.

Lo anterior, luego de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la Mesa Directiva recibió la minuta de la Cámara de Diputados de la reforma al Poder Judicial, por lo que de inmediato procedió a turnarla a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.









maot