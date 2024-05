Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, manifestó que seguirá buscando y aseveró que no es enemiga del presidente, Andrés Manuel López Obrador, esto luego que localizó un supuesto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac

“Por el tema del crematorio clandestino encontrado, el gobierno dice que hay necrofilia... Ahora entiendo todas nuestras autoridades tienen necrofobia, no le gusta el tema de los muertos.

“Presidente @lopezobrador_ no soy su enemiga, yo le deseo lo mejor en su vida, y si no quiere entrarle al tema… seguiré buscando, así hemos encontrado a más de tres mil personas vivas o muertas, yo seguiré rascando esta tierra de todos, la que no entiende de conservadores o liberales, la que no sabe ni pregunta de partidos, solo recibe en una última morada a miles de muchachos que se los devoró este México que muerde”, expresó la activista en un video.

Comentó que le hubiera invertido este tiempo en analizar las cenizas que encontraron, en lugar de atacarla.

“Si la gente no cree su versión es por una falta de confianza originada por ustedes, ¿quién va a recoger evidencia a paladas?, ¿quién emite el resultado de un análisis en 2 horas?, ¿quién en lugar de explicar el tema de la violencia ataca a quienes queremos ayudar?”, cuestionó Ceci Flores.

Enfatizó que ella no es la adversaria ni enemiga y llamó al mandatario a enfocarse a atender el tema de la violencia.

“Lo invito a caminar el México lleno de violencia, el peligroso, vaya sin seguridad, y de regreso, le juro que entenderá que está pasando.

“Ya entiendo que no quiere entrar a este tema y ni hablar, yo seguiré buscando y disculpe las molestias, estamos trabajando”, puntualizó.

