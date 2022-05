Titular de Profeco declina hablar de los cambios por corrupción

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, declinó hacer declaraciones sobre el anuncio de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública sobre el despido y nombramiento de funcionarios en su dependencia, respondiendo a presuntos actos de corrupción.

Mientras tanto, los nuevos funcionarios ya tomaron posesión del cargo y desde ayer atienden las direcciones generales de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Oficina de Defensa del Consumidor y la Subprocuraduría Jurídica.

Ello, porque el miércoles pasado las secretarías de Gobernación y la Función Pública destituyeron a los titulares de las direcciones anteriores. Ese mismo día, Sheffield Padilla afirmó a través de Twitter que no hay “ninguna irregularidad” en Profeco, “ni causa ni proceso”.

“No he firmado nombramientos, no les veo sustento”, y añadió que esperaba que esa decisión no fuera consecuencia de su amistad con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), porque eso sería “politiquería”.

Ayer, Cervantes Díaz dijo en entrevista en el Encuentro de Industriales 2022 que se realizó en Acapulco, que él saludó al procurador Sheffield Padilla el miércoles en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y más tarde vio la nota.

“Me enteré por los medios, porque estuvimos en la mañanera y saludé a Ricardo y todo, y al ratito vimos la nota. La verdad que no tengo información de eso”, explicó.

Comentó que la tarea de Profeco es importante, sobre todo ahora con el Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic), porque tiene que “ir verificando que el acuerdo se lleve a cabo bien”.

Fuentes cercanas a la Profeco comentaron que Sheffield busca reunirse con López Obrador para hablar del tema.

Cabe recordar que todos los lunes en la conferencia del presidente López Obrador, el propio Sheffield Padilla encabeza la sección de Quién es quién en los precios de los combustibles.

El miércoles pasado, la Secretaría de Gobernación informó que ante diversas denuncias sobre presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico, así como supuestos actos de corrupción en el interior de las distintas áreas de la Profeco, se tomó la decisión de remover a algunos servidores públicos.

Fueron destituidos los directores generales de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles y de Oficina de Defensa del Consumidor, así como al subprocurador Jurídico.

Además, quedaron sujetas a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor distribuidas en todo el país.

Como subdirector Jurídico de la Profeco fue designado Miguel Ángel Chico Herrera, mientras que Guillermo Priego de Wit es el nuevo director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles de la dependencia federal.