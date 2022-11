Tiene la 4T la premisa de decirle no a la corrupción: titular de la SEP

La secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, lamentó que en 30 años en la SEP se llevara a cabo una política que no valorara al magisterio y aseguró que este gobierno tiene la premisa de decirle no a la corrupción, lo que permite mejor organización de recursos públicos y porque no hay un interés de decir “ya llegué a un cargo público y ahora a ver qué me toca”.

Comentó que las y los maestros tienen vocación de servicio y no los mueve el afán de tener más. “Lo que nos mueve es el afán de servicio”.

Dijo que en la SEP se trabaja porque hay interés de que la educación sea un motor de la sociedad, que el maestro tenga el papel que nunca debió perder: ser líder de la comunidad.

Ramírez Amaya y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, entregaron basificaciones correspondientes a la tercera etapa para docentes de educación básica de la Ciudad de México.

Desde el Centro Cultural del México Contemporáneo del SNTE, Ramírez Amaya anunció el inicio de la tercera etapa de basificación, en la que nueve mil maestras y maestros de la Ciudad de México obtendrán estabilidad laboral en el transcurso de este mes, con lo que se llega a más de 53 mil docentes basificados en la capital del país.

Expuso que en la capital del país la SEP, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCDM), en diálogo con las representaciones sindicales, maestras y maestros, presentan avances importantes, y en una primera etapa de basificación se benefició a más de 14 mil maestras y maestros, entre los que se priorizó a quienes ostentaban nombramientos al amparo de la mal llamada reforma educativa.

Informó que para el ciclo escolar 2019-2020 se realizó la segunda etapa de basificación, que benefició a más de 19 mil docentes, los cuales poseían plazas sin titular. Adicionalmente, se basificó a ocho mil trabajadores administrativos, así como a dos mil 269 trabajadores de la educación, como prefectos, laboratoristas, médicas y médicos escolares.

Por su parte, Cepeda Salas, reiteró la satisfacción de que la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, sea una maestra con formación normalista.

Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la SEP la disposición para atender las demandas de los trabajadores de la educación porque el sindicato gestiona, pero, dijo, las autoridades deciden y, en este caso, han decidido a favor del magisterio con hechos: ya son más de 700 mil las basificaciones entregadas en todo el país.

Asimismo, hizo un reconocimiento a los profesores porque gracias a ellos sobrevivió la escuela pública durante la pandemia, y porque han participado en la construcción de los planes y programas de estudio de la Nueva Escuela Mexicana.

“Por eso decimos que se equivocan rotundamente quienes afirman que la Nueva Escuela Mexicana es un retroceso en el desarrollo educativo del país. Todo depende de nosotros, de las educadoras, de los educadores, de los docentes de México y junto con el jefe de las instituciones, con la maestra Leticia Ramírez vamos a demostrar que tendremos un excelente sistema educativo”, sostuvo el líder magisterial.

apr/rcr