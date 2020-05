“Tenemos margen para redistribuir recursos”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay problema si la Cámara de Diputados no aprueba su iniciativa para poder modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación para enfrentar las crisis económica y del coronavirus, porque dentro de la ley hay márgenes para hacer reasignaciones.

“Les estamos pidiendo autorización para eso [reasignaciones], no para endeudarnos, ¿cómo le hacían antes?, con todo respeto, ni leían lo que les enviaban, ni debatían, son cuestiones políticas, si no se concreta, no hay problema, tenemos margen dentro de la ley para hacer los ajustes”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo dijo que el objetivo de su iniciativa es que el Congreso conozca cómo va a enfrentar la crisis sanitaria y económica, dando atención prioritaria a los más necesitados y los más pobres.

Sobre el bloque opositor que se ha formado en el Congreso para no aprobar su iniciativa presupuestal, el Mandatario dijo que es legal, pero aclaró que en el fondo le apuestan a que fracase la Cuarta Transformación, “eso es lo que los tiene inquietos.

“Pensaron que iba a ser todo demagogia, ahora que es en serio, ya no les gustó, y esa es la oposición que estamos enfrentado, pero hasta eso la gente está ayudando, y los mismos opositores no han actuado de manera lépera o subversiva.

“El que llamen a agruparse para enfrentar al gobierno es legal y legítimo, eso es la democracia, que haya críticas está bien, sólo en las dictaduras no se puede criticar”, dijo.

Conmemora 1 de mayo sin marchas

Con la mayoría de la fuerza laboral en sus hogares por la pandemia del coronavirus, el presidente López Obrador conmemoró el Día Internacional del Trabajo con un mensaje que ofreció la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, en Palacio Nacional.

Acompañado por Alcalde Luján, el gabinete de salud y el canciller Marcelo Ebrard, el Presidente dijo que aun en las actuales circunstancias se tienen que recordar las luchas de los obreros que comenzaron los movimientos de reivindicación laboral.

“Como los trabajadores de Chicago, los de las minas, los que siempre han luchado por mejores condiciones salariales y de trabajo, los que han hecho recursos del derecho de la huelga para hacerse escuchar, hoy vamos a conmemorar esta fecha en Palacio Nacional”.

La secretaria Luisa María Alcalde destacó que se celebra el Día del Trabajo en condiciones atípicas, porque no hay concentraciones de trabajadores en plazas públicas y gran parte de la fuerza laboral está en sus casas, “es tiempo de solidaridad”.