Taxis de aplicación aceptan el riesgo en el AICM

Tras las advertencias colocadas en instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en las que se prohíbe a taxis de aplicaciones operar en la terminal, conductores de éstas se arriesgan y recogen pasaje en el lugar.

Este diario visitó las terminales del AICM para consultar a los pasajeros que arribaban a la capital qué tan complicado les resultaba conseguir el servicio de dichos medios de transporte. En este ejercicio se corroboró que si bien los usuarios tuvieron que insistir en al menos cinco ocasiones, ya que los conductores rechazaban el viaje, hubo otros que aceptaron la petición a pesar del riesgo de hacerse acreedores a una multa de 43 mil pesos.

“No estoy de acuerdo, deben permitir que haya competencia para que el servicio interno de taxi mejore. He tratado de pedir uno [taxi de plataforma], pero la app no me deja, me lo rechaza”, contó Sergio Barrera.

La decisión de la terminal aérea orilló a muchos usuarios a salir de la zona para poder solicitar el servicio de medios de transporte de app como Uber, DiDi, Beat y Cabify.

Por ello, si es que optan por no usar alguna unidad de las agencias de taxis que operan en el AICM para salir de las instalaciones deciden dirigirse al Bulevar Puerto Aéreo, a unos 10 minutos a pie desde la puerta 1 de la Terminal 1 aledaña a uno de los accesos al Metro Terminal Aérea, o bien, caminar desde esa terminal hasta la avenida Capitán Carlos León o Avenida Hidalgo, ubicadas cerca de las salidas.

Aunque en días pasados el director general del AICM, Carlos Morán, afirmó que sólo se está aplicando la ley de operación en una zona federal como lo es el aeropuerto y que las personas sí pueden llegar en taxis de aplicaciones, pues la multa únicamente procedería para quienes recojan a los pasajeros en la terminal aérea, algunos usuarios prefieren, por temor a actos de violencia, usar el servicio de taxis concesionados del AICM.

“No tomé Uber, no me quise arriesgar, agarré un taxi de aquí del aeropuerto, aunque me costó un poquito más caro; ya me ha tocado en Monterrey que los [taxis] del aeropuerto amenazan y golpean a los Uber con todo y pasajeros, mejor aquí en la Ciudad de México me voy a la segura y no pongo en riesgo mi seguridad”, narró un usuario.