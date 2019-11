El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que si bien es bueno el procedimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), con respecto a los hechos en Bolivia, éste llegó tarde, por lo que ellos insistirán en sostener una reunión urgente.

“Estuvo tardío ese pronunciamiento, digo está bien, pero estuvo tardío. Nosotros estamos solicitando una reunión urgente, queremos algo más efectivo porque la situación de allá sigue siendo más difícil, pero hoy vamos a presentar la solicitud y si se responde favorablemente, yo les estaré avisando”, expresó.

En entrevista, el canciller dijo que el momento prudente para que la OEA se pronunciara fue ayer, cuando el Ejército le sugiere al expresidente boliviano, Evo Morales, presentar su renuncia, y hace el llamado a unas nuevas elecciones.

Sostuvo que no ha tenido comunicación directa con Evo Morales, sin embargo señaló que ha dialogado con su canciller, quien le externó que están por decidir sobre la invitación de asilo que le ofreció el gobierno mexicano.

“En cuanto lo resuelvan y me lo comuniquen yo se los hago saber. No sabría decir si México es el único país que le ha ofrecido asilo. No podría decir quienes han solicitado asilo porque no conviene, hay 20 personas, pero han solicitado muchos más”, apuntó.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que el asilo se puede dar por persecución política o cuando está en riego la vida de las personas.

Renuncia de Evo Morales

Tras casi 14 años en el poder y convertirse en el primer indígena en dirigir a Bolivia en la historia, el mandatario Evo Morales anunció su renuncia al cargo el domingo después de semanas de violentas protestas y pedidos a que dimitiera generados por las acusaciones de fraude en la elección presidencial del 20 de octubre.

La decisión se produjo después de un día en que se desarrollaron rápidos acontecimientos, entre ellos el ofrecimiento de Morales de celebrar nuevas elecciones. No obstante, la crisis se profundizó dramáticamente cuando el jefe militar del país acudió a la televisión nacional para pedirle al gobernante que dimitiera para recobrar la paz.

La carta de renuncia de Evo Morales fue recibida este lunes por la Asamblea Legislativa boliviana, una formalidad necesaria para que el Parlamento certifique su salida del poder.

