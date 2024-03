México está viviendo una verdadera crisis de justicia y seguridad que no se puede resolver una sin la otra, advirtió el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien señaló que uno de los “errores más serios” que están cometiendo los actores políticos es decir que la situación está mal por culpa de los jueces o por los policías.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el jurista consideró que el problema es tanto de seguridad como de justicia, por lo que se tiene que resolver de manera conjunta para dar viabilidad, gobernabilidad y la convivencia más adecuada y pacífica que se pueda lograr en el país.

“Creo que se está mal entendiendo por parte del Presidente y de algunas personas que están cercanas a él. El problema en México es tanto de seguridad como de justicia y eso es una relación que hay que resolver conjuntamente”, atajó.

Por ello, Cossío Díaz convocó a académicos, magistrados, jueces, abogados, universidades, instituciones jurídicas y a la sociedad civil en general a participar en la construcción de la Agenda Nacional por la Seguridad y la Justicia planteada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Lucía Piña.

“El país está viviendo una verdadera crisis de justicia y de seguridad, entonces no se puede resolver una sin la otra, creo que esto es uno de los errores más serios que se está cometiendo en el discurso en la actualidad, decir que las cosas están mal porque los jueces están mal. No, está mal porque desde la capacitación, la situación de las policías, las combinaciones, los servicios periciales, es decir un abanico muy grande de situaciones que hay que enfrentar cabalmente”, sostuvo.

El ministro en retiro explicó que el 21 de marzo próximo arrancará en Querétaro el primero de 14 foros, en los que participarán todos los sectores que están involucrados con la seguridad y la justicia, para la construcción de una propuesta que permita enfrentar los problemas de seguridad y justicia en el país

“Se le va a preguntar a un número muy amplio de personas de la sociedad dónde creen que están los problemas, qué ha fallado, a quién se tiene que escuchar, qué se tiene que hacer para mejorar esta situación. Y si uno se fija, pues el arco de la seguridad y la justicia es muy extenso, empieza tal vez con prevención, sigue con policías, hay que tener condiciones socioeconómicas, juzgados, reparación. Un arco muy grande, pero es un arco muy complejo y por eso creo que es de gran importancia que se haga”, indicó.

El ministro en retiro detalló que las propuestas planteadas en los foros, que concluirán el 11 de julio en la Ciudad de México, serán recabadas por el Poder Judicial de la Federación para diseñar proyectos de reforma en materia de seguridad y justicia que se le propondrán al próximo presidente de México y al nuevo Congreso de la Unión.

“Es un ejercicio de la mayor importancia en un momento tan complicado como el que está viviendo México. Se va a hacer una recepción muy grande de toda la documentación, de todas las propuestas, desde luego se estarán sistematizando. Habrá propuestas de muy diverso orden, algunas tendrán que ver con reformas legales y otras con la necesidad de entrenar cuerpos de seguridad, cuerpos policiales, generar integración entre las distintas instancias”, expresó.

El exintegrante del Máximo Tribunal del país afirmó que se trata de algo inédito, impulsado desde la legitimidad que tiene el Poder Judicial de la Federación (PJF), que “no está en duda”, y en el que, dijo, se está jugando la viabilidad del país para los próximos años.

“La importancia es que desde la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura se hagan los señalamientos, las propuestas concretas para que una vez que concluyan las elecciones se integre el nuevo Congreso de la Unión, van a cambiar varias gubernaturas en los estados, y va a cambiar la Presidencia de la República, y en este nuevo marco político jurídico del país, presentar todos estos cambios para hacer una reforma que no tiene que ver con los partidos, que no tiene que ver con los candidatos ninguno de ellos en lo particular, pero que tiene una gran importancia, porque realmente nos estamos jugando la viabilidad del país, la gobernabilidad y la convivencia lo más adecuada y pacífica que se pueda lograr”, mencionó.

Aclaró que la construcción de la Agenda Nacional de Seguridad y Justicia no tiene que ver con los partidos políticos ni con los candidatos a la Presidencia, sino que se trata de una propuesta de “buena fe” de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, cuya legitimidad para hacerlo no está en duda.

“A mí lo que me parece de gran importancia y destacaría mucho es que sea el Poder Judicial, la Corte particularmente, la que esté convocando a este ejercicio porque tiene una gran legitimidad, nadie duda de la legitimidad y además la posibilidad de que comparezcan, que vengan, que opinen, jueces, magistrados, abogados, académicos, miembros de la sociedad civil, integrantes de los medios de comunicación, creo que es un ejercicio de enorme importancia para todos nosotros”.

Y añadió: “Es de buena fe, no es partidista, sino que tiene una enorme trascendencia para todos. Gane quien gane las elecciones, quien vaya a tomar posesión se va a encontrar un país dividido, complejo, inseguro y es necesario que todos colaboremos en estas construcciones más allá de partidos, más allá de posiciones, sería muy egoísta suponer que sólo un grupo, una persona, tiene la razón, que los demás deben quedar excluidos de esta discusión”.

Aseveró que nadie puede pensar que una sola persona, que un solo partido, un solo movimiento, puede tener la solución a la violencia e inseguridad que afecta al país.

Lamentó que los candidatos presidenciales no construyan ninguna solución real a la crisis de inseguridad y privilegien los ataques e insultos de un lado y de otro.

En este momento, desafortunadamente, no se está construyendo ninguna solución, opinó.