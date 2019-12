Con el hashtag #ITAMDateCuenta, estudiantes e integrantes de esa casa de estudio reclaman la carga de trabajo que hay en la institución y advierten sobre la necesidad de cuidar la salud mental de los alumnos.

Luego del presunto suicidio de Fernanda Michua Gantus, quien, según internautas, se habría quitado la vida por las exigencias académicas que tenía, la comunidad del ITAM utilizó las redes sociales para exponer sus inconformidades.

Entre éstas destacó que la institución no tiene suficientes psicólogos y médicos para atender la salud mental de los jóvenes.

"No poder estudiar por tener ataques de pánico porque reprobar una materia te aterra no es normal, no está bien. Lo que está pasando en el ITAM no está bien", señaló Ana Paula en Twitter.

Por su parte, Miguel Alfonso Meza, de la carrera de Derecho, opinó "El ITAM tiene miles de alumnos. Ni un solo psicólogo de planta para atender problemas de salud mental. Ni uno para ayudar a prevenir suicidios como el de hoy. Suicidios que podrían evitarse si la universidad fuera una institución integral, como pretende ser".

Y Diego Rodríguez, también de la carrera de Derecho, escribió "#ITAMDateCuenta, porque lo académico no lo es todo. El bienestar de tus estudiantes siempre deberá ir primero".

En redes sociales los estudiantes del ITAM convocaron a un homenaje a Fernanda Michua, el cual se espera suceda a las 12 del día en las instalaciones del plantel.

