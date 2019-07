A partir de 2021 habrá una gran demanda de "especialistas en datos": UDLAP

Ciudad de México.- En la actualidad, existen nuevos desafíos para analizar y generar conocimientos que ayuden a combatir fenómenos naturales y sociales como el crecimiento económico, los riesgos financieros, la detección de enfermedades y el cambio climático, solo por mencionar algunos ejemplos.



Este análisis de la información y los datos masivos (fenómeno al que se ha bautizado como la revolución del big data) está tomando cada vez más preponderancia en nuestras sociedades, pero necesita de un proceso de refinamiento para ganar valor.



En este contexto, Luis Enrique Lara Álvarez, director general de incorporación estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla, expresa qué hay que atender de manera particular estos y otros retos del presente.



Hoy en día, dijo, “estos temas han tomado mucha relevancia en la sociedad, ya que todos estamos bombardeados por grandes cantidades de información”; no obstante, agregó, “la importancia de esto no radica en su acumulación, sino en la necesidad de procesarla”.



Según estudios, se estima que para el año 2021, a nivel internacional, entre el 50 y 70 por ciento de empleadores demandarán para sus empresas “especialistas en datos”.



Con el objetivo de responder a tales necesidades, señaló Lara Álvarez, se han diseñado programas académicos como la Licenciatura en Ciencia de Datos, “un área de estudios que a pesar de ser relativamente nueva, encuentra sus orígenes en disciplinas consolidadas como la estadística, la computación y las matemáticas”.



Al ser enfático en las nuevas opciones laborales, el académico expresó que la modernidad traerá consigo nuevas materias de estudio y una de ellas será la Licenciatura en Ciencia de Datos para responder a las necesidades actuales del mercado y de la sociedad.